Buscan a adolescente desaparecida en Caaguazú

Solicitan colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de la adolescente desaparecida Nilda Patricia Garay, de 15 años. Fue vista por última vez en el barrio La Fortuna de Caaguazú.

Piden que si alguien sabe sobre el paradero la adolescente se realice la comunicación pertinente a las autoridades.

Números habilitados

911 Policía Nacional del Paraguay

147 #FonoAyuda

130 Departamento Especializado de Búsqueda y Localización

Comisaría más cercana.

Protocolo oficial para desaparición de menor de edad

Denuncia inmediata : se ha eliminado el mito de esperar 24 o 48 horas. La denuncia debe realizarse en el instante en que se confirma el desconocimiento del paradero.

Dónde acudir : puede realizarse en la comisaría jurisdiccional más cercana, sedes de la Policía Nacional, dependencias del Ministerio Público (Fiscalía) o en las oficinas de la Codeni (Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente).

Líneas de emergencia : se puede reportar llamando a las líneas de emergencia de la Policía Nacional.

Activación de la “Alerta MAFE ”: tras la denuncia, se activa este sistema de alerta temprana (inspirado en la Alerta Amber) que coordina a las instituciones del Estado para una respuesta rápida.

Registro Nacional : la denuncia se carga en un sistema centralizado para evitar duplicaciones y asegurar que todas las fuerzas de seguridad tengan los datos de forma inmediata.

Difusión masiva : el protocolo permite el uso de formularios claros y la difusión inmediata de la información para alertar a la ciudadanía y otros organismos.

Procedimiento Policial y Judicial : orden de búsqueda y localización. La Policía Nacional emite una orden interna para que todas las patrullas inicien la vigilancia activa.

Intervención fiscal: el Ministerio Público asume la dirección de la investigación criminal, coordinando con el Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía.

Información necesaria para la denuncia