Policía Nacional rinde homenaje a uniformado caído en operativo Veneratio

En la mañana de este jueves, la Policía Nacional rindió un emotivo homenaje al suboficial Martín Mendoza, de la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas del Grupo Lince, fallecido el 18 de diciembre del 2023 durante la Operación Veneratio, la cual permitió recuperar el penal de Tacumbú de manos del clan Rotela.

“Una recordación a nuestro máximo héroe de aquella mañana, a Martín Mendoza, y aquellos 41 elementos policiales que fueron heridos por las balas asesinas del crimen organizado, instalado en aquel momento en la Cárcel de Tacumbú“, expresó el comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez.

Seguidamente apuntó: “Una especial recordación a aquellos por su heroísmo, por su arrojo, por su valor y por su coraje”.

“Esa mañana, cuando se alistaban para formar parte de este operativo, tanto Mendoza como los demás uniformados, sabían que dentro de las paredes de la cárcel la amenaza era real”, recordó el Comandante de la Policía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Lince que perdió un ojo durante operativo vuelve a sus labores policiales

El comisario Carlos Benítez envió un especial saludo a los familiares de Martín Mendoza, a quienes tienen un respeto, una admiración y por sobre todas las cosas, una recordación muy especial día a día en lo que es la agrupación Lince.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Renovamos nuestro compromiso de llevar a la ciudadanía nuestro mayor y mejor esfuerzo, con el fin de garantizar la tranquilidad y la seguridad de todos nuestros ciudadanos”, finalizó.