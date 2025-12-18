Policiales
18 de diciembre de 2025 - 08:41

Procedimiento fiscal y policial incautó plantines de marihuana en una vivienda de la capital de Misiones

Efectivos de la Comisaría Primera, junto al asistente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Microtráfico, durante el allanamiento y la eliminación de plantines de marihuana.Gentileza

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Efectivos policiales de la Comisaría Primera, en compañía de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, allanaron una vivienda ubicada en el barrio Guapoy de esta ciudad, donde incautaron varios plantines de marihuana. Según datos recabados, el inmueble se encontraba aparentemente abandonado y sus propietarios residen en una compañía del distrito.

Por Jesús Riveros

La vivienda allanada se encuentra ubicada en el barrio Guapoy de esta ciudad, pero en aparente estado de abandono, ya que según los datos recabados, los propietarios estarían residiendo en una de las compañías de este distrito, según informaron los intervinientes.

“Estuvimos realizando un allanamiento en un recinto privado, donde pudimos incautar plantas de cannabis. El procedimiento se realizó a raíz de la denuncia realizada por los vecinos, quienes pudieron visualizar la existencia de estas plantas en un sector de la casa”, explicó el subjefe de la Comisaría Primera, José Benítez.

En nuestro país, la Ley prohíbe el cultivo y la tenencia de marihuana, incluso de una o dos plantas para consumo personal. “La normativa solo contempla excepciones con autorización estatal para fines medicinales o industriales. Sin licencia oficial, el cultivo constituye un hecho punible”, agregó Benítez.