Aprehenden a joven por presunto caso de violencia familiar en Ayolas

De acuerdo con el informe policial, la actuación estuvo a cargo de personal de la mencionada dependencia, bajo la supervisión del sub oficial Abel Bordón. La denuncia alertaba sobre un presunto hecho de violencia familiar y solicitaba la presencia policial urgente en el lugar. Ante esta situación, los agentes se constituyeron en la vivienda señalada para verificar lo ocurrido.

Lea más: Diabetes y fiestas de fin de año: claves para celebrar sin descuidar la salud

En el sitio, los intervinientes constataron que el ahora aprehendido identificado como Antonio Machado Troche (20), habría llegado al domicilio en estado de ebriedad. Según el reporte, el joven ocasionó disturbios y agredió verbal y físicamente a su madre, generando una situación de riesgo para la integridad de la víctima.

Datos recogidos señalan que los hermanos del aprehendido intervinieron para defender a la mujer, logrando reducirlo y evitar que continúe la agresión. Posteriormente, con la autorización de la víctima, el personal policial ingresó a la vivienda y procedió a la aprehensión del joven, quien presentaba rastros visibles de agresión en el cuerpo.

Luego del procedimiento, el aprehendido fue trasladado al Hospital Integrado de Ayolas para su diagnóstico médico correspondiente. Tras la evaluación, fue derivado a la sede policial para continuar con las diligencias de rigor, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hecho fue comunicado en tiempo y forma a la agente fiscal de Turno, Abg. Stella Mary Cano. La representante del Ministerio Público dispuso que el aprehendido permanezca en esta comisaría en libre comunicación, a disposición de la Fiscalía, mientras prosiguen las investigaciones.

Lea más: Mafia de los pagares:Soroka no descarta juicio político a ministro de la Corte