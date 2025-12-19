Mafia de los pagarés: Soroka no descarta juicio político a ministros de la Corte

El senador colorado Colym Soroka afirmó que la Comisión Permanente del Congreso debe analizar de manera urgente la acción u omisión de la Corte Suprema de Justicia en el denominado mega escándalo de la “mafia de los pagarés”, que afecta a miles de familias en todo el país. Advirtió que, si se confirma la falta de respuesta del Poder Judicial, corresponde impulsar un juicio político contra los ministros de la Corte.

El legislador sostuvo que la Comisión Permanente tiene la responsabilidad de dar continuidad a la actividad legislativa y velar por los intereses de la ciudadanía. “Dentro de sus atribuciones está cuidar que no tengamos abusos en ningún lugar, como lo que es el Poder Judicial”, manifestó, al tiempo de señalar que muchas familias “van a pasar muy mal este fin de año” debido a la falta de resolución del caso.

Soroka explicó que el análisis debe centrarse en dos aspectos clave: la eventual injerencia de la Corte durante el tiempo en que se desarrolló la presunta red de irregularidades y las acciones —o la falta de ellas— para resolver la situación. “¿Qué hicieron para resolver este tema? Si no hicieron absolutamente nada, entonces ellos tienen que entender que acá hay un poder de Estado, que es el Legislativo, que debe hacerse cargo”, remarcó.

Juicio político como salida ante una eventual inacción judicial

En ese sentido, fue categórico al señalar que el juicio político es una opción concreta. “¿Corresponde un juicio político? Pero totalmente, si esto no se resolvió o no ha avanzado absolutamente nada”, afirmó. Agregó que existen denuncias de víctimas que sostienen que hubo omisión, ocultamiento de datos y demoras injustificadas.

Ministros de la Corte deben dar explicaciones

El senador también planteó la posibilidad de convocar a los ministros de la Corte a una reunión para exigir explicaciones. “Preguntarles: ‘Señores, ¿qué hicieron para resolver o en qué punto está ahora?’ Porque no pueden seguirnos con la historia de que están evaluando. Mentira es”, lanzó.

Finalmente, Soroka instó a que la Comisión Permanente esté a la altura de las circunstancias y no adopte una postura pasiva.

“Es más fácil tener una Comisión Permanente cómoda, silenciosa y ausente, antes que una que esté participando realmente y exigiendo los intereses de la gente”, subrayó. Añadió que, de comprobarse la inacción judicial, se debería convocar incluso a una sesión extraordinaria para iniciar formalmente el proceso de juicio político.