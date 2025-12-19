Mariano Roque Alonso: transeúnte muere tras ser atropellada en Ruta PY03

Fue reportado un accidente de tránsito con derivación fatal que tuvo lugar en la noche del jueves sobre la Ruta PY03, entre las calles Toledo y Corrales, en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

Alrededor de las 23:00 del jueves, un hombre y una mujer – cuyas identidades aún se desconocen debido a que no portaban documentos de identidad al momento del incidente – fueron embestidos por un automóvil Toyota Ractis que estaba al mando de Álbaro David Delgadillo (27 años), conductor de una plataforma privada de transporte de pasajeros.

El capitán Rafael Mora, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, comentó a ABC Color que la mujer había entrado en paro cuando los rescatistas llegaron al lugar del incidente y fue sometida a unos 20 minutos de reanimación cardiopulmonar hasta que los bomberos lograron detectar signos vitales. El hombre, mientras tanto, estaba semi consciente y fue trasladado al Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso.

Lea más: Dos muertos al volcar bus que regresaba de un viaje de egresados a Brasil

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La mujer fue derivada al Hospital de Trauma, en Asunción. A las 0:30 de este viernes, el hospital informó a la Policía Nacional que la paciente falleció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Alcotest” negativo

El informe policial sobre el incidente indica que el conductor del automóvil involucrado – quien quedó aprehendido – dijo el hombre y la mujer “intentaron cruzar la ruta sin tomar las debidas precauciones”.

Un “alcotest” realizado al conductor por la Patrulla Caminera arrojó un resultado negativo.