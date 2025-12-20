Detenido por robar cables en Luque

Isais Ramón Ricardo Maidana (22) fue aprehendido por agentes del Grupo Lince en Luque, a raíz de la sospecha de ser el autor del robo de cables de una vivienda.

La aprehensión se realizó aproximadamente a las 15:30, en la calle Victoriano Arenas, casi Ecuador del barrio Isla Bogado, de la ciudad.

El hombre se dedica al reciclaje; sin embargo, según una denuncia que recibieron los agentes, había una persona con las características similares al aprehendido que robó cables de una vivienda de la zona.

En poder del aprehendido, los agentes encontraron aproximadamente 5 metros de cable.

Circuito cerrado

Cámaras de circuito cerrado captaron el momento en el que una persona roba los cables de una vivienda, que se trataría de la persona aprehendida por los agentes.

El mismo fue trasladado a la Comisaría 46 del área central para procedimiento correspondiente, lo cual fue comunicado a la agente fiscal de turno de la unidad N° 7, Cecilia Nuñez.

Núñez ordenó que el aprehendido sea resguardado en la sede policial, a cargo del suboficial ayudante Antonio Almada.