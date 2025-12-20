“Perdiendo bro”: vehículo de tiktoker fue incautado por la PMT de Encarnación

Personal policial de la Comisaría Segunda de Encarnación acompañó a agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para el traslado de un automóvil incautado hasta el Corralón Municipal.

El rodado fue incautado por realizar maniobras peligrosas y fue retenido en el Circuito Comercial. Se trataría de un Chevrolet Camaro (2013), con matrícula WCZL 777, inscripto a nombre de Eloi Alexandre Kratz.

En el momento estaba guiado por Franccesco Nathannael Canatta González (31). Canatta sería un reconocido tiktoker apodado “Masivo Bro” o “Mocaccino”, según el informe policial.

Los efectivos de la PMT informaron que el mismo rodado fue avistado en la costanera ayer, realizando maniobras conocidas como “trompito” en el estacionamiento de la costanera.

Cuando se constituyeron, el rodado ya había huido del lugar. En esta ocasión fue avistado por agentes de Tránsito realizando las mismas maniobras en la zona comercial.