Villarrica: Motochorro roba celular a joven en pleno centro y huye en segundos

Un audaz robo ocurrió en plena vía pública del barrio Centro de Villarrica cuando una joven de 23 años fue víctima de un motochorro que, en cuestión de segundos, la despojó de su teléfono celular justo cuando llegaba a su lugar de trabajo.

El hecho ocurrió alrededor de las 08:25, sobre las calles Natalicio Talavera casi Bulevar Bicentenario, según consta en el acta policial de la Comisaría 3ª - Centro.

La víctima fue identificada como Camila Jazmín Ávila Maidana, de 23 años, empleada y residente del barrio San Miguel. Se desplazaba en su motocicleta Kenton cuando, al detenerse para ingresar a su trabajo, fue sorprendida por el motochorro.

De acuerdo con su denuncia, el delincuente se aproximó por detrás sin emitir palabra alguna y tomó directamente el celular que ella llevaba en el bolsillo trasero del pantalón. La joven quedó paralizada por el susto y no alcanzó a reaccionar. Solo pudo observar cómo el hombre aceleraba la marcha y desaparecía de la zona con el teléfono robado, un iPhone 12.

El autor fue descrito como un hombre de contextura delgada, alto, de cutis moreno, sin dientes en la parte superior; vestía una remera naranja, short oscuro y quepis negro. Se movilizaba en una motocicleta “tipo cobradora”, de color oscuro y sin chapa.

El asalto tipo exprés habría durado menos de cinco segundos, tal como muestran las imágenes del circuito cerrado instaladas en el lugar del hecho.

Tras formalizar la denuncia, los agentes de la Comisaría 3ª acudieron inmediatamente al sitio para recabar datos y verificar las cámaras de seguridad que captaron la secuencia del robo. Efectivos del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Guairá también fueron convocados para intervenir en el caso.

Los uniformados lograron obtener las imágenes captadas por circuito cerrado de vigilancia, en las cuales se observa claramente el momento en que el motochorro se acerca sigilosamente y ejecuta el hurto con precisión, dejando sospechas de que ya había seguido a la joven por varias cuadras esperando la oportunidad para cometer el hecho.