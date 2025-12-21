Aparatoso accidente de tránsito en Luque: chofer dio positivo al alcotest

El conductor de un vehículo dio positivo a la prueba de alcotest, luego provocar un accidente de tránsito en la ciudad de Luque, sobre la Autopista, a metros del portón dos del parque Ñu Guasú.

El comisario Rodolfo Agüero, de la Comisaría Tercera de Luque indicó que el chofer del rodado que habría perdido el control por la alta velocidad con la que circulaba, fue derivado al Hospital General de Luque para su atención médica.

“El chofer dio positivo a la la alcotest de 0.677 mg, como así también el hecho fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso la incautación del vehículo”, indicó.

Agregó que el chofer se encontraba con lesión en la pierna y rotura del tobillo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El chofer se encontraba en compañía de otra persona, que también fue derivada a un centro asistencial y ambos quedaron en carácter de detenidos, a cargo del Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señaló que la alta velocidad con la que circulaban sería causante del accidente, además del estado etílico.

Lea más: Hijo adolescente de concejal departamental mata a dos personas en accidente de tránsito

Dentro del vehículo se encontraron bebidas alcohólicas y una conservadora, por lo que se presume que regresaban de algún sitio de veraneo o fiesta.

El comisario insta a utilizar vehículos de plataforma o designar a un conductor para evitar más accidentes de tránsito, especialmente en estas fechas de Navidad y Fin de Año.

“Si estas conduciendo bajo los efectos del alcohol es muy peligroso. Entonces, se debe abordar un transporte con el que se pueda acercar a su domicilio o donde sea, sin arriesgar su vida y la de terceros”, enfatizó.

Agregó que el accidente mencionado puedo haber sido peor, ya que se trata de una Autopista muy transitada.