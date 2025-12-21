Dos muertos al caer una camioneta en el cauce de un arroyo en Curuguaty

El fatal accidente ocurrió cerca de las 18:35 en la colonia indígena Paso Real, situada a la altura del Kilómetro 203 de la ruta PY13, en el distrito de Curuguaty, oeste del departamento de Canindeyú.

Resultaron víctimas fatales Estefani da Cruz Silva (36) y Fabio Eugenio Klein Wammes (38), ambos de nacionalidad paraguaya y que iban a bordo de una camioneta Toyota Hilux rojo con chapa HCC 188, propiedad de Darío Miguel Aguilar Garcete (66), según los datos.

El informe realizado por agentes del puesto policial N° 7 de Paso Real señala que los intervinientes encontraron el rodado en mención en el cauce del arroyo cuya denominación no menciona, el cual el conductor habría perdido el control por causa desconocida.

Indica también que cuatro de los seis ocupantes de la camioneta pudieron ser sacadas con vida del habitáculo y luego trasladadas al Hospital Distrital de Curuguaty, no así las otras dos que perecieron en el percance.

El hecho fue comunicado a la agente fiscal de turno, Inés Estigarribia.