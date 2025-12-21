Ex fiscal absuelto dice que le perjudicaron con el caso “bolígrafos de Minotauro”

En 2019, el entonces fiscal antidrogas Hugo Volpe investigaba al narcotraficante brasileño Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, por narcotráfico en Paraguay. El abogado Edison Sánchez, a fin de hacer un favor a su colega María Alciris Cabral Jara, pareja de Minotauro, contactó con el entonces también fiscal de Pedro Juan Caballero, Armando Cantero, para conseguir el número de Volpe y coordinar una reunió sobre dicha causa.

El 2 de julio de 2019, tras una reunión entre Volpe y Sánchez, se archivó la causa contra Minotauro y como agradecimiento de ello, Cabral instruyó a Sánchez a que compre bolígrafos MontBlanc edición El Principito, valuado cada uno en G. 6.000.000, para entregarlos a Volpe y a Cantero, según chats extraídos mediante pericías a los teléfonos de Minotauro y Cabral, en Brasil.

Esto finalmente derivó en la causa conocida como “bolígrafos de Minotauro”, cuya imputación se presentó recién en 2023 por los entonces fiscales Diego Arzamendia, hoy adjunto, y Osmar Legal, hoy juez de garantías. En juicio que inició y concluyó en 2025, Cantero fue absuelto del hecho de soborno agravado y prevaricato; y Volpe condenado a 3 años de cárcel por frustración de la persecución penal y prevaricato.

La Fiscalía estuvo representada por las fiscalas Luz Guerrero y Laura Giacummo, quienes no apelaron la Sentencia Definitiva (SD) N° 497, del 24 de septiembre de 2025, Tribunal de Sentencia, presidido por Karina Cáceres e integrado por Ana Rodríguez y Yolanda Morel, por lo que el fallo quedó firme, principalmente en lo que se refiere a Armando Cantero.

Acusación basada en pericias extranjeras

Uno de los puntos principales que fue cuestionado duramente por el ex fiscal Armando Cantero, fue la validez y el alcance de la pericia extranjera, específicamente hecha en el Brasil, que fue usada como base del proceso penal.

“En juicio planteamos la nulidad de esa pericia, no porque no hayamos creído en el contenido o en la fidelidad o en su autenticidad, sino para hacerle ver al tribunal que estaban cometiendo una irregularidad procesal al aceptar una pericia de un país extranjero, realizada por peritos extranjeros”, dijo.

Luego señaló; “ Tanto el Código Procesal Penal como el Código de Organización Judicial, establecen que para la validez de las pericias hechas en nuestro país, los peritos deben estar matriculados en la Corte Suprema de Justicia”.

Además, “los peritos fueron ofrecidos por el Ministerio Público, ¿cómo nosotros, como país, si ellos mienten o mintieron, vamos a someterles a la jurisdicción de la República en relación a un testimonio falso? Nosotros no sabemos si los brasileros mintieron, no mintieron, y si mintieron, ya quedó ahí. Yo no digo que hayan mentido”.

En otro momento agregó sobre la labor de los fiscales Arzamendia y Legal, “tuvieron más de tres años para hacer la pericia como un auto investigativo. No hacía falta que tengan autorización de un juez, ellos se podían ir al Brasil, ya que la causa fue tan sonada. Podía hacer la pericia y así subsanar”.

Para Cantero, las irregularidades procesales fueron determinantes y evidenciaron una investigación incompleta de la Fiscalía, que no incluyó pericias propias, ni rastreo de dinero, ni incautación de objetos, ni trazabilidad alguna que respaldara la acusación.

Volver a concursar, es la única opción

Más allá de la absolución, Armando Cantero se refirió al impacto que tuvo este proceso, que duró años, pues el mismo día que se presentó la imputación en su contra y la de Hugo Volpe, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) trató la terna en la que estaba Cantero, para seguir como titular del cargo de fiscal de Vallemí. Ese acto, provocó que quede fuera de la Fiscalía.

En ese sentido expresó que su no confirmación implicó la pérdida del sustento económico y por sobre todo, un daño moral que lo estigmatizó socialmente.

En el contexto de la causa en su contra, Cantero expuso “a mí me investigaron, bancariamente, me investigaron inmobiliariamente y mobiliariamente. Me buscaron la vuelta”.

Al ser consultado sobre posibles acciones posteriores, el exfiscal comentó que no existe una vía legal para ser repuesto en el cargo. Ante esa situación, afirmó que su única alternativa es volver a concursar y confiar en que la Corte Suprema valore el contenido del fallo absolutorio. “Quiero volver a concursar y que se restablezca lo que tenía antes de esta pesadilla”, expresó.

“Nunca vi el bolígrafo”, sostuvo ex fiscal

En otro momento, al ser interrogado sobre el muy mencionado bolígrafo de edición limitada que supuestamente recibió en agradecimiento, Cantero dijo: “Yo no llegué a ver el bolígrafo”.

“Sí recuerdo el día en el que este abogado, Edison Sánchez, va a mi oficina y eran ya pasadas las 13:00 horas. Recuerdo que estaba un poco apurado, porque tenía que ir a coordinar con gentes de la Senad un procedimiento. Y al salir de mi oficina, lo encuentro a él en el pasillo”, relató.

Prosiguió Cantero su relato con que “primero me cuenta ‘Doctor, vos sabés que quería comentarte nada más que la causa se archivó’. Y realmente, me quedé sorprendido porque realmente, el archivo así no corresponde. Entonces, me quedo así medio en shock, pero no le demuestro eso a él”.

En otro momento comentó que el abogado Sánchez se dirigió a él diciendo: “vos siempre fuiste muy amable, te quería dar un presente de parte de la doctora Marité’ y le digo yo ‘no, no hace falta, doctor, no hace falta’ y él me dice ‘No, un bolígrafo nomás’ y le volví a reiterar ‘en serio, no hace falta’”.

Cantero resaltó que en ese entonces, un policía que estaba como custodio suyo, de apellido Capdevila, estaba siendo investigado por presuntamente filtrar información sensible a criminales, por lo que “pensé, mira si este bolígrafo tiene -yo ya estaba paranoico- un dispositivo, un GPS, un micrófono, algo, es lo primero que se me vino a la cabeza”.

Posteriormente, según recordó Cantero le volvió a repetir a Edison Sánchez: “no, no hace falta doctor. En serio y te tengo que dejar, porque estoy un poco sobre hora y terminó ahí esa conversación”.

En juicio se habló de filtraciones en causa de Minotauro

El ex fiscal Armando Cantero refirió sobre la causa relacionada a Minotauro, “Jurídicamente hablando, lo que hubiese correspondido es una desestimación, pero el efecto procesal, con la desestimación iba a ser incluso más engorroso, porque con el archivo, que es una facultad administrativa del agente fiscal, se puede archivar y reabrir la causa en cualquier momento”.

También expuso que “el cúmulo de testigos que fueron a declarar dentro del Ministerio Público ratificaron esta versión de Volpe, porque sí existieron los pendrives con información, sí existieron datos extraídos del teléfono de Minotauro que Volpe manejaba y también, se mencionó de que esos datos él tenía la intención de manejar en otra causa nueva”.

Así también Cantero comentó que durante el juicio “se cuestionó mucho ¿qué, qué arrojó esa causa? ¿Qué de positivo arrojó la reapertura de esa causa? ¿Se le imputó a alguien? ¿Se le procesó a alguien? ¿Se le investigó a alguien más? Finalmente, la doctora Alicia Sapriza explicó que tuvieron que, digamos, abrir otra causa nueva porque había filtraciones de la policía paraguaya como de la policía brasilera en relación a eventuales procedimientos”.

Al respecto, refirió que las declaraciones que expusieron que había filtraciones “finalmente le dieron la razón al propio Volpe, en relación a que justamente para evitar filtraciones es que él quería abrir otra causa”.