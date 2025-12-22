Discusión fatal en PJC: matan de una puñalada a un joven y detienen a dos sospechosos del crimen

Una pelea suscitada el domingo último en la plaza Panchito López, ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, arrojó como saldo un fallecido; la víctima fue identificada como Reinaldo Gómez, indígena de 28 años, quien recibió una puñalada en el abdomen, según informó la Policía Nacional.

Según el relato de un testigo presencial del hecho a los intervinientes, Gómez se encontraba sentado en un asiento de la plaza cuando se acercaron dos hombres, uno adulto, brasileño y otro adolescente, paraguayo y comenzó una discusión; posteriormente el adolescente habría reducido a la víctima, el adulto le propinó una herida y ambos huyeron del lugar. Posteriormente Gómez fue auxiliado hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero donde minutos después se confirmó su muerte.

Dos sospechosos detenidos

El comisario Carlos Toledo, subjefe de la Comisaría Segunda de Pedro Juan Caballero, señaló que la Policía Nacional intervino inmediatamente y detuvo a dos sospechosos del crimen, uno de ellos con antecedentes penales. Los detenidos son Edmilson Menezes Ramírez, brasileño de 23 años, con antecedentes penales por Reducción y Resistencia y un adolescente de 16 años con iniciales R.V.Z.

Lea más: Sicariato en PJC: asesinan de varios disparos a un hombre y dejan un panfleto amenazante

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Del Poder de los aprehendidos se incautó un cuchillo que habría sido el arma homicida, según creen los investigadores. La fiscal Reinalda Palacios informó que procedió a la imputación de los dos detenidos por el hecho punible de Homicidio Doloso y requirió la prisión preventiva de ambos.