Incendio en basural de Tablada provocó densa humareda

Un incendio se registró el domingo en un basural ubicado en la zona del barrio Tablada, generando una intensa humareda que se extendió por varias cuadras y obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

El capitán Orlando Ortiz, referente del servicio de bomberos, explicó que el foco se originó en un pequeño depósito de recicladores situado hacia el fondo del predio, cerca de un arroyo, lo que dificultó el acceso para el combate del fuego. “Se está prendiendo un pequeño depósito que da hacia el fondo, hacia el arroyo, y como el fuego baja hacia el agua, eso dificulta el acceso. Por eso solicitamos apoyo de otro camión para poder extinguirlo”, señaló.

Mucho humo y casas cercanas

Ortiz indicó que la principal complicación fue la gran cantidad de humo, teniendo en cuenta la cercanía de viviendas. “Había mucha cantidad de humo y muchas casas alrededor, con niños pequeños. Por eso la Policía nos alertó y nos pidió apoyo para sofocar el fuego”, afirmó.

Según el capitán, el incendio fue clasificado como de mediana magnitud, debido a la dificultad para extinguirlo y a la gran cantidad de material combustible. “Había mucho plástico y otros residuos. Ya no hay fuego, pero seguimos con trabajos de remoción y enfriamiento para evitar que vuelva a encenderse”, explicó.

Afortunadamente, no se registraron viviendas afectadas directamente por las llamas.

Vecinos denuncian quemas frecuentes

Los vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la reiteración de este tipo de hechos. Ruth Noguera, residente del barrio, relató la angustia vivida durante varias horas. “Es una situación difícil por el humo y por las criaturas. Mi cuñada tiene una bebé enferma y así no se puede estar”, lamentó.

Indicó además que este tipo de incendios no es un hecho aislado. “Siempre ocurre ahí, siempre suelen quemar. Nosotros avisamos, pero no hacen caso”, aseguró.

Romina Prieto, otra vecina de la zona, denunció que la quema de basura es una práctica habitual. “Desde las cinco de la tarde empezó el humo. Siempre queman basura, es su costumbre”, dijo, visiblemente molesta.

La mujer señaló que la situación afecta gravemente a personas vulnerables. “Yo tengo un bebé con problemas del corazón y así no se puede vivir. La humareda es muy fuerte”, expresó.