Encuentran cuerpo de la adolescente arrastrada por arroyo en Cambyretá

Una adolescente de 17 años desapareció en la mañana del domingo, luego de ser arrastrada por las aguas desbordadas del arroyo Ytororó en Cambyretá, según testigos.

Tras casi un día entero de búsqueda que desplegó a miembros del CBVP y de la Prefectura Naval, finalmente el cuerpo de la misma fue hallado este martes.

La adolescente sin signos de vida fue hallada en el arroyo Pora, en la zona del barrio Conavi ruta 6, margen izquierda, Encarnación, distante a 1.7 kilómetros del lugar de donde fue arrastrada por el raudal.

Según la capitana de Bomberos Voluntarios Lidia Gayoso, además necesitan un equipo especial para poder rescatar el cuerpo, ya que está muy alejado de la ruta.

Confirmó que con el nuevo descenso del nivel del agua lograron encontrar el cuerpo, ya que con las precipitaciones registradas entre ayer y hoy, el caudal de los arroyos había aumentado en la zona.

Desaparición de adolescente

La desaparición de la adolescente ocurrió en el asentamiento Las Palmeras de Cambyretá, a unos 500 metros de la ruta PY06, en su kilómetro 12.

El informe indica que la adolescente intentó cruzar por un puente precario el arroyo Ytororó, momento en que había un desborde que la arrastró.

Los voluntarios fueron alertados cerca de las 13:00, mientras que el hecho habría ocurrido a la mañana.

Durante la jornada de ayer, según datos de la Dirección de Meteorología de Encarnación, alcanzó acumulaciones de precipitación de 136 mm. Además, se registraron inundaciones en varios barrios de Encarnación y Cambyretá.