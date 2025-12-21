Buscan a adolescente desaparecida que cayó a un arroyo durante temporal en Cambyretá.

Compañías de Bomberos Voluntarios de Encarnación y Cambyretá realizan la búsqueda de una adolescente de 17 años, quien se encuentra desaparecida desde la mañana de hoy. Según testigos, la joven fue arrastrada cuando intentó cruzar un raudal y terminó cayendo a un arroyo que la arrastró.

Ocurrió en el asentamiento Las Palmeras de Cambyretá, a unos 500 metros de la ruta PY06, en su kilómetro 12. El informe indica que la mujer intentó cruzar por un puente precario el arroyo, momento en que había un desborde que la arrastró.

Los voluntarios fueron alertados cerca de las 13:00, mientras que el hecho habría ocurrido a la mañana. La búsqueda se realiza aguas abajo en la ciudad de Encarnación.

Esta jornada, según datos de la Dirección de Meteorología de Encarnación, alcanzó acumulaciones de precipitación de más de 136 mm. Además, se registraron anegaciones en varios barrios de Encarnación y Cambyretá.

Los voluntarios continúan realizando las inspecciones en las orillas de los arroyos cercanos, mientras que personal del Área Naval de Itapúa hace el rastrillaje por agua.

Cabos sueltos

Agentes de la Comisaría 115ª de la comunidad realizan en paralelo una búsqueda en distintos lugares del barrio Arroyo Porá e inmediaciones de la presunta víctima. Los investigadores refieren que no se descarta que exista otra posible situación.

Lo extraño del caso para los intervinientes es que, según los testigos, el hecho ocurrió cerca de las 6:00 de esta mañana. No obstante, son otros pobladores de la zona quienes lo denuncian cerca de las 13:00, varias horas después.

La mujer desaparecida fue identificada como L.G.M.S. (17), cuyos familiares alegaron que se encuentra desaparecida. Además, se trataría de una joven con problemas de adicción.

Se trataría de una adolescente de contextura delgada, quien vestía un pantalón y remera de color negro, según su último avistamiento. Los intervinientes comunicaron el caso de la desaparición al agente fiscal de turno, Néstor Alonso.