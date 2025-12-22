Nacionales
22 de diciembre de 2025 - 12:23

Así están buscando a la adolescente arrastrada por un raudal en Cambyretá

Nadadores de combate buscan a la adolescente arrastrada por un raudal en Cambyretá.
El comandante del Área Naval y Prefectura de Itapúa, Livio Duarte, detalló cuáles son los equipos y el personal que intensifican la búsqueda de la adolescente de 17 años que fue arrastrada por un raudal en Cambyretá. Hasta ahora no encontraron a la misma y presumen que podría estar en una de las desembocaduras de los arroyos de la zona.

Por ABC Color

Una adolescente de 17 años se encuentra desaparecida desde la mañana de hoy, luego de ser arrastrada por un raudal en Cambyretá, según testigos.

Ocurrió en el asentamiento Las Palmeras de Cambyretá, a unos 500 metros de la ruta PY06, en su kilómetro 12. El informe indica que la mujer intentó cruzar por un puente precario el arroyo Ytororó, momento en que había un desborde que la arrastró. Los voluntarios fueron alertados cerca de las 13:00, mientras que el hecho habría ocurrido a la mañana.

El comandante del Área Naval y Prefectura de Itapúa, Livio Duarte, detalló que actualmente realizan la búsqueda con dos embarcaciones, en las que están siete nadadores de combate, de los cuales dos son buzos, en la zona de la desembocadura del arroyo Mboi Ka’é.

“Reciben una capacitación especial en técnicas de infiltración, de natación utilitaria, natación de resistencia, son expertos en rescate acuático y tienen una gran capacidad para mantenerse a flote por periodos prolongados de tiempo en aguas abiertas. Tienen una gran capacidad de apnea, la capacidad de aguantar largos periodos de tiempo bajo el agua sin respirar, con solo la capacidad pulmonar, promedio de 2 minutos y medio a 3 minutos”, indicó.

