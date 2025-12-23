Policía busca potenciar prevención con más agentes

“El Gobierno Nacional ha puesto énfasis en aumentar la capacidad de la Policia no solo en sino en aumentar en la dotación de los efectivos. La Policía Nacional estaba a 1,3 por cada mil habitante, cuando los estándares internacionales establecen que tiene que ser de 3 por cada mil habitante, y es ahí donde el Gobierno de iniciar el aumento de agentes para dejar el número de 25.000”, explicó el comisario general César Silguero en el programa “Crimen y Castigo”, que se emite por ABC Tv.

El alto jefe policial recalcó también con el aumento del número de agentes, se prevé una mayor presencia policial en las calles con el propósito de evitar la consumación de hechos delictivos.

“Evidentemente la Policía necesita de este proceso de aumentar su dotación. No podemos evitar la concreción de los hechos, pero sí una reacción. Además, tenemos un problema con reicidentes y aquellos que regresan a la cárcel poco después de su liberación”, aseveró el alto jefe policial.

“Estamos haciendo una buena contención, pero necesitamos mejorar el sistema preventivo. Somos una institución grande; ahora tenemos 39 mil efectivos”, puntualizó.

Mayor participación femenina

Durante la entrevista televisiva, el subcomandante también afirmó que se plantea una mayor participación femenina dentro del cuerpo policial, al destacar que se prevé la incorporación de mil agentes femeninos y cuatro mil masculinos al cuerpo de suboficiales.

Silguero también informó sobre las gestiones que realiza la Policía Nacional para la adquisición de armas de fuego para los nuevos uniformados.

“Se está trabajando justamente para facilitar la adquisición de las armas de fuego para los suboficiales, a través de la cooperativa, el BNF. Evidentemente hay una preocupación porque hay una importante cantidad de efectivos sin armas de fuego”, especificó.