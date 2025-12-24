Neneco Acosta zafa de una grave dolencia y vuelve a Tacumbú

El exintendente de Ypehû Vilmar Acosta Marques estuvo internado en el Hospital Nacional de Itauguá a raíz de un cuadro de aneurisma de aorta que sufrió ese día, domingo, mientras purgaba su pena en la Penitenciaría de Tacumbú.

En aquel entonces, el director del nosocomio, Dr. Miguel Ferreira había detallado el motivo de su internación. “Tiene un diagnóstico de una patología cardiovascular bastante grave, denominada aneurisma de aorta. Por ese motivo está internado en terapia intensiva de adultos”, señaló a ABC Cardinal.

Agregó en ese momento: “Está monitoreado y medicado constantemente, con lo que implica la medicación de esta enfermedad”.

Acosta también fue sometido a estudios en el sanatorio Italiano de Asunción.

Vilmar “Neneco” Acosta cumple una condena de 29 años de cárcel, más otros diez, como medida de seguridad.

