Policiales
24 de diciembre de 2025 - 03:16

Neneco Acosta zafa de una grave dolencia y vuelve a Tacumbú

Vilmar Acosta Marques, cumple en la cárcel de Tacumbú una condena de 30 años de cárcel. Fue intendente de Ypejhú.
Vilmar Acosta Márquez, alias Neneco (50), condenado a 39 años de prisión por haber ordenado en 2014 el asesinato del periodista de ABC Pablo Medina y la joven Antonia Almada en Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú, retornó ayer a la tarde a la Penitenciaría Nacional, tras zafar una situación delicada de salud.

Por ABC Color

El exintendente de Ypehû Vilmar Acosta Marques estuvo internado en el Hospital Nacional de Itauguá a raíz de un cuadro de aneurisma de aorta que sufrió ese día, domingo, mientras purgaba su pena en la Penitenciaría de Tacumbú.

En aquel entonces, el director del nosocomio, Dr. Miguel Ferreira había detallado el motivo de su internación. “Tiene un diagnóstico de una patología cardiovascular bastante grave, denominada aneurisma de aorta. Por ese motivo está internado en terapia intensiva de adultos”, señaló a ABC Cardinal.

Agregó en ese momento: “Está monitoreado y medicado constantemente, con lo que implica la medicación de esta enfermedad”.

Acosta también fue sometido a estudios en el sanatorio Italiano de Asunción.

Vilmar “Neneco” Acosta cumple una condena de 29 años de cárcel, más otros diez, como medida de seguridad.

El crimen ocurrió 16 de octubre de 2014 en un camino de vecinal de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú