“Neneco” Acosta, trasladado a sanatorio de Asunción para estudios tras internación por aneurisma

Luego de más de una semana de internación en el Hospital Nacional de Itauguá, luego de que sufrió un aneurisma grave en su lugar de reclusión, Vilmar “Neneco” Acosta Marques, exintendente de la localidad de Ypejhú - departamento de Canindeyú - condenado a prisión por la autoría intelectual del asesinato del periodista Pablo Medina y su asistente Antonia Almada, fue trasladado hoy al Sanatorio Italiano de Asunción para la realización de estudios médicos.

Acosta Marques ingresó al sanatorio bajo custodia de agentes penitenciarios, mientras que personal policial de la Comisaría 6 de Asunción fue desplegado en las inmediaciones del centro de salud para “garantizar la permanencia de esta persona bajo custodia segura”, según comentó a ABC Color el comisario Sabino López, jefe de esa dependencia policial. Lea más: Así custodian a “Neneco” Acosta en el Hospital Nacional: guardia armada 24 horas

El comisario López dijo que aún no se informó a la Policía cuánto tiempo durará la visita de Acosta Marques al sanatorio.

El pasado 3 de diciembre, Acosta Marques fue internado en el Hospital Nacional de Itauguá luego de haber sufrido un aneurisma grave en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Asunción, donde guardaba reclusión en cumplimiento de una condena de 39 años de prisión que le fue impuesta por la autoría intelectual del asesinato de Medina y Almada.

Condenado a 39 años de cárcel

Acosta Marques fue condenado en diciembre de 2017, poco más de tres años después de que sicarios interceptaran y asesinaran a Pablo Medina – entonces corresponsal de ABC Color en Curuguaty - y a Antonia Almada en un camino vecinal de la localidad de Villa Ygatimí, el 16 de octubre de 2014.

Medina había hecho varias publicaciones periodísticas exponiendo los nexos de Acosta Marques con el narcotráfico en esa zona fronteriza con Brasil.