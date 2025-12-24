Niño de 10 años falleció electrocutado por cerco eléctrico en Itapúa Poty

Personal de blanco de la Unidad de Salud Familiar (USF) de San Buenaventura informó a la Policía Nacional sobre la llegada de un niño de 10 años, sin signos de vida, a raíz de una supuesta descarga eléctrica. El menor llegó a cargo de su madre, identificada como Clara Recalde Palacios (25).

Según el reporte, Bomberos Voluntarios del distrito de Itapúa Poty trasladaron al menor cerca de las 10:00 de este martes, desde su domicilio ubicado en el barrio San Francisco del distrito de Itapúa Poty.

La madre indicó que el niño sufrió una electrocución cuando intentó cruzar un cerco presuntamente electrificado para animales.

Posteriormente, el cuerpo del niño fue trasladado hasta la Unidad de Salud Familiar de Edelira km 28. La médica forense Claudia Insfrán determinó la posible causa de muerte como un “shock cardiogénico por electrocución”.

Por disposición fiscal, fue entregado el cuerpo a los familiares.