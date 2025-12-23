Familiares reconocieron que el cuerpo hallado en el arroyo Ytororõ sería de la adolescente desaparecida

La Policía Nacional confirmó que el cuerpo hallado aguas abajo en el barrio Sarita de Encarnación sería de la adolescente desaparecida Lucero Martínez (17). La adolescente había caído al arroyo Ytororõ el pasado domingo, cerca de las 6:00, en el asentamiento Las Palmeras de Cambyretá.

El hallazgo fue reportado por un pescador, quien alertó a agentes de la Comisaría 115ª de Arroyo Porã, que constataron la presencia del cuerpo, a 2 kilómetros aguas abajo del sitio de la desaparición.

Los padres de la menor, Elva Saracho y Héctor Martínez, fueron hasta el lugar para ingresar con los uniformados y confirmaron a los intervinientes que se trataría de Lucero.

Bajo una intensa lluvia, los rescatistas trabajaron para extraer el cuerpo, debido a que se encuentra a 1.000 metros, por una zona boscosa alejada de los barrios más cercanos.

La desaparición

Según testigos, la joven fue arrastrada cuando intentó cruzar un puente precario desbordado y terminó cayendo a un arroyo que la arrastró. Ocurrió en el asentamiento Las Palmeras de Cambyretá, a unos 500 metros de la ruta PY06, en el kilómetro 12.

Según pobladores, la joven tenía problemas de adicción y presumen que estaba bajo los efectos de estupefacientes cuando intentó cruzar el desborde. Esto lo confirmó Mirian Isabel Ibarra, quien es directora del Centro Social de Arroyo Porã.

Ibarra manifestó que asistía a la joven desde los 16 años por problemas de adicción. Intentaron que ingrese a un centro de rehabilitación, pero no la aceptaron porque debía ser mayor de edad para internarse. La mujer fue al lugar junto a los familiares y lamentó este trágico desenlace.