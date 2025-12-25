CDE: Policía rescata a un brasileño presuntamente secuestrado

Mediante una serie de trabajos investigativos y de vigilancia por una denuncia sobre presunto secuestro, la Policía rescató a un brasileño que se encontraba en un lujoso edificio ubicado en el barrio Boquerón de Ciudad del Este.
Se trata de Luiz Henrique Barbosa Rodrigues y como parte de la intervención se aprehendió a tres hombres, también todos brasileños: Rogerio de Oliveira Borges, Aquila Marcos Leonor Dourado y Anderson Lucas Borges.
Entre las evidencias se incautaron celulares, un arma de fuego y varios cartuchos sin percutir.
Finalmente, el allanamiento estuvo a cargo de agentes del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de Alto Paraná, mientras que todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
