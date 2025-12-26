Asaltos y homicidios en el feriado largo por Nochebuena y Navidad

Uno de los homicidios se produjo el miércoles, 24 de diciembre, a las 00:10 aproximadamente, cuando Matías Ariel Villamayor Cabrera, de 22 años, fue despertado por los ruidos que hacían las ovejas en un corral de la granja donde él trabajaba desde hace un año como capataz, en la calle Triunfo de la colonia San Luis, distrito de Yby Pytá, departamento de Canindeyú.

Cuando el capataz salió a revisar, aparentemente sorprendió a unos abigeos que estaban intentando robar los animales.

Uno de los delincuentes, prácticamente sin mediar palabras, le disparó al encargado del establecimiento con una escopeta y luego escapó con sus cómplices, sin llevarse ninguna oveja.

La concubina del capataz, que estaba descansando, salió a ver lo que pasaba, pero ya no pudo ver a los atacantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este caso es investigado por agentes del puesto policial Nº 3 de Yby Pytá y de la oficina de Investigaciones del Kilómetro 35, bajo la dirección del fiscal Néstor Asunción Narváez Dávalos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ahora fallecido, Matías Ariel Villamayor Cabrera, tenía una orden de captura pendiente por hurto agravado, emitida en Luque en el año 2023.

Justamente, a raíz de este proceso judicial que le abrieron fue que viajó a esconderse en Yby Pytá, donde al final encontró la muerte.

Estaban tomando todos juntos

En otro hecho trágico, una ronda de tragos entre vecinos terminó en un doble homicidio. Sucedió el miércoles 24 de diciembre, alrededor de las 03:40, en el asentamiento Arapoty que queda en la zona del Kilómetro 27, compañía Toledo Cañada, ciudad de J. Augusto Saldívar, departamento Central.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Carlos Ramón Onichi Ortega, de 37 años, con orden de captura pendiente y una serie de antecedentes penales, y Juan Antonio González, de 45 años, también con varios antecedentes penales, aunque sin orden de captura vigente.

El supuesto autor es Édgar Osmar Lambaré Osorio, de 37 años, sin antecedentes penales antes de la comisión del hecho.

La jefa de la comisaría 20ª Central, comisario principal Fanny Amarilla, explicó que todos los involucrados vivían uno al lado del otro y que estaban tomando bebidas alcohólicas cuando se desató una pelea.

Los testigos dijeron a la Policía que Édgar Osmar Lambaré Osorio les clavó a sus vecinos y luego salió corriendo, aunque en una rápida acción de los patrulleros lograron ubicarlo a unos 100 metros de la escena del crimen, tras lo cual fue puesto a cargo de la fiscala Blanca Rosa Aquino Ayala.

Por un parlante

El miércoles 24 de diciembre, a las 10:11, Adriana Angélica Mongelós González, de 32 años, con antecedentes penales, le clavó con un cuchillo y le mató a Alcides Irala Ayala, de 43 años, también con antecedentes penales e incluso orden de captura, según dice el reporte de la Dirección de Policía de Alto Paraná.

Este crimen se registró en Teniente Guillermo Arias casi 1º de Mayo, en el barrio Obrero de Ciudad del Este.

Una cámara de seguridad grabó el hecho. Las imágenes enseñan a la mujer cuando trataba de llevar un parlante perteneciente al hombre y a este último tratando de impedirlo, hasta que finalmente Adriana Angélica le clavó a Alcides, frente a la mirada de varias personas.

El problema habría sido porque ambos eran probablemente pareja ocasional y ella quería ir a empeñar el parlante de él para obtener un poco de dinero.

El cambista más antiguo

También el miércoles 24 de diciembre, a las 10:15, aproximadamente, se reportó un asalto y rapto en pleno microcentro de Asunción, nada menos que en la emblemática esquina de Palma y Chile.

El afectado resultó ser Gregorio Monges, de 73 años, quien es tal vez el cambista más antiguo del microcentro capitalino, con más de medio siglo trabajando en la misma zona.

Lea más: Fiscalía alerta sobre delitos frecuentes en Navidad y Año Nuevo

El informe policial dice que la víctima estaba trabajando cuando apareció en el lugar un automóvil Toyota Premio blanco, cuyos ocupantes preguntaron la cotización del día.

Para ofrecer un mejor servicio y transmitir confianza a sus potenciales clientes, Gregorio Monges subió al vehículo supuestamente para cerrar la transacción, pero en cambio fue reducido y raptado.

El veterano cambista fue saqueado y abandonado en la zona de Fernando de la Mora, donde tomó un vehículo de la plataforma Bolt y regresó a su puesto aproximadamente a las 11:30, cuando sus compañeros avisaron de su liberación a la Policía.

Según agentes de Investigaciones de Asunción, el botín sustraído del conocido cambista sería de unos G. 100 millones, en distintas monedas.

Este caso motivó la intervención incluso del Departamento Antisecuestro, ya que en principio se pensó que fue un caso extorsivo.

En Yby Yaú

Ya en plena Nochebuena, a las 22:40, una mujer mató a puñaladas a su concubino en una discusión que se desató probablemente a raíz del estado de ebriedad de ambos.

Este homicidio ocurrió en el barrio Sagrada Familia del distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción.

El asesinado fue Adriano Gabriel Torres, de 31 años, y la supuesta asesina es Celia Duarte Rojas, de 38 años, esta última indígena.

Según los datos, la mujer le clavó al hombre y este último salió corriendo, aunque finalmente fue a caer ya casi sin vida en una casa ajena.

La supuesta asesina fue arrestada por la Policía horas después al intentar abandonar la región.

Ejecutado en la plaza

Ya en la mañana de ayer 25 de diciembre, a las 05:50, Luis Ramón Cardozo Delvalle, de 40 años, con varios antecedentes penales, fue ejecutado con un tiro en la cabeza en un ataque en una plaza del asentamiento Villa Mano Abierta, en la zona del Kilómetro 23, en la ciudad de J. A. Saldívar.

El supuesto autor del disparo fue Juan Isaías Galeano Risaldi, de 20 años, con una medida de arresto domiciliario vigente, según el reporte de la comisaría 33ª Central, cuyos agentes ya lo tienen detenido.

Un video sobre lo sucedido revela que este último actuó con otros tres hombres, dos de los cuales también están presos, Steven Daniel Cáceres Cáceres, de 19 años, y Moisés Quiñónez González, de 18 años, ambos aún sin antecedentes.

El subjefe de la comisaría jurisdiccional, comisario Orlando Sanabria, señaló que el ahora fallecido fue el que llegó a la plaza junto a los otros cuatro hombres, quienes a su vez estaban tomando alcohol.

En un momento dado, se desató una discusión en la cual se produjo el disparo fatal.