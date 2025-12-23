Fiscalía alerta sobre delitos frecuentes en Navidad y Año Nuevo

De cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Fiscalía exhortó a la ciudadanía a evitar conductas que, si bien suelen repetirse durante las fiestas, están penadas por la ley y ya ocasionaron víctimas fatales en años anteriores. Entre ellas, mencionó los disparos al aire con armas de fuego, la conducción bajo los efectos del alcohol y la manipulación indebida de fuegos pirotécnicos.

El Ministerio Público subrayó que estas prácticas generan riesgos graves para la vida y la integridad de las personas, por lo que pidió mayor conciencia y responsabilidad durante las celebraciones de fin de año.

Disparar al aire: un riesgo que puede terminar en tragedia

La Fiscalía recordó que realizar disparos al aire constituye la producción de riesgos comunes y está castigado por la Ley de Armas N.º 4036/10, en su artículo 95, inciso b, con penas de hasta cinco años de cárcel.

Advirtió que, en caso de que las balas perdidas causen heridos o víctimas fatales, los responsables pueden ser imputados por lesión grave o incluso por homicidio. Desde la institución enfatizaron que en años anteriores se registraron muertes a causa de este tipo de prácticas durante las fiestas.

“Realizar disparos al aire puede traer graves consecuencias, desde daños severos, lesión grave, hasta un homicidio”, señaló el Ministerio Público.

Alcohol al volante, una conducta reiterada en las fiestas

Otro de los puntos señalados por la Fiscalía es la conducción bajo los efectos del alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, así como en condiciones de agotamiento o con alteraciones físicas o psíquicas, situaciones que se repiten con mayor frecuencia en Navidad y Año Nuevo.

La institución advirtió que provocar accidentes en estas condiciones, ya sea de manera culposa o dolosa, constituye el hecho punible de Exposición a peligro en el tránsito terrestre, tipificado en el artículo 153 de la Ley N.º 5016/2014, que modifica el artículo 217 del Código Penal. Esta conducta es sancionada con hasta dos años de cárcel o multa.

Pirotecnia: responsabilidad de los adultos

La Fiscalía también llamó la atención sobre el uso de fuegos pirotécnicos, una práctica habitual durante las celebraciones de fin de año, y recordó la responsabilidad de los padres y adultos a cargo de niños, niñas y adolescentes.

Advirtió que permitir la manipulación de pirotecnia por parte de menores puede derivar en imputaciones por violación del deber de cuidado, en caso de que resulten heridos. Por ello, insistió en que los petardos no son juguetes y deben ser manipulados únicamente por adultos responsables, siguiendo estrictamente las instrucciones de seguridad.

Finalmente, el Ministerio Público instó a la ciudadanía a celebrar las fiestas con prudencia, recordando que evitar estas conductas puede marcar la diferencia entre un festejo seguro y una tragedia.