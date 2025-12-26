Policiales
26 de diciembre de 2025 - 10:29

Navidad: Policía recibió más de 150 llamadas al 911 por violencia familiar

Los recursos económicos, humanos y logísticos son cruciales para que las víctimas consigan atención cuando acudan al sistema de salud pública.
Imagen ilustrativa: violencia. Shutterstock

La Policía Nacional tuvo casi 1.900 llamadas a su sistema 911 durante la Navidad. Una gran cantidad de las emergencias intervenidas -más de 150- corresponden a casos de violencia familiar.

Por ABC Color

Durante la Navidad, la Policía Nacional recibió 1.877 llamadas al sistema de emergencias 911. De esa cifra, hubo 1.217 comunicaciones que no correspondían a una emergencia, pero sí hubo 660 reportes que motivaron alguna intervención por parte de los uniformados policiales.

Entre los motivos principales se encuentran:

  • Violencia intrafamiliar: 155 casos
  • Accidentes de tránsito: 21 casos
  • Perturbación de la paz pública: 131 casos
  • Polución sonora: 158 casos
  • Robo: 4 casos

Los hechos más denunciados corresponden a polución sonora y violencia familiar.

Llamadas al 911 que no eran emergencias

En sus reportes diarios, la Policía Nacional también da a conocer cuáles fueron las llamadas que no correspondían a emergencias y la cantidad se distribuye de esta manera:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

  • No contesta: 885
  • Llamada equivocada: 84
  • Niños jugando: 49
  • Operativa: 48
  • Información: 95
  • Insultos: 1
  • Obscenas: 3
  • Mensajería: 1
  • Otros: 51

Lea más: Asaltos y homicidios en el feriado largo por Nochebuena y Navidad