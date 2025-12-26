Navidad: Policía recibió más de 150 llamadas al 911 por violencia familiar

Durante la Navidad, la Policía Nacional recibió 1.877 llamadas al sistema de emergencias 911. De esa cifra, hubo 1.217 comunicaciones que no correspondían a una emergencia, pero sí hubo 660 reportes que motivaron alguna intervención por parte de los uniformados policiales.
Entre los motivos principales se encuentran:
- Violencia intrafamiliar: 155 casos
- Accidentes de tránsito: 21 casos
- Perturbación de la paz pública: 131 casos
- Polución sonora: 158 casos
- Robo: 4 casos
Los hechos más denunciados corresponden a polución sonora y violencia familiar.
Llamadas al 911 que no eran emergencias
En sus reportes diarios, la Policía Nacional también da a conocer cuáles fueron las llamadas que no correspondían a emergencias y la cantidad se distribuye de esta manera:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
- No contesta: 885
- Llamada equivocada: 84
- Niños jugando: 49
- Operativa: 48
- Información: 95
- Insultos: 1
- Obscenas: 3
- Mensajería: 1
- Otros: 51
Lea más: Asaltos y homicidios en el feriado largo por Nochebuena y Navidad