Preparan expulsión del exdirector general de la PRF, detenido por caso Bolsonaro

Se trata de Silvinei Vasques, de 50 años, quien fue descubierto por funcionarios de Migraciones cuando pretendía salir de Paraguay en un vuelo que lo iba a llevar a Panamá, aunque su destino final supuestamente era El Salvador.

El exfuncionario brasileño presentó un pasaporte paraguayo aparentemente auténtico perteneciente a Julio Eduardo Báez Fernández, de 44 años, identidad que sí existe en el sistema informático de la Policía Nacional (PN).

Justamente, el primer elemento que llamó la atención de los funcionarios de Migraciones fue que la foto del pasaporte era muy diferente al pasajero que portaba el documento.

Posteriormente, los funcionarios paraguayos hicieron algunas preguntas al exfuncionario brasileño y este cayó en una serie de contradicciones, tras lo cual primero dijo que su apariencia actual es distinta porque supuestamente padece de una enfermedad terminal.

Sin embargo, cuando el interrogatorio se intensificó, el brasileño se quebró y terminó confesando quién es en realidad.

Automáticamente, Paraguay avisó a Brasil la situación y, según los datos, el propio Supremo Tribunal Federal (STF) de ese país emitió una orden de captura que fue enviada a Asunción.

Supuestamente, Silvinei Vasques soportaba solamente una medida de prohibición de salida de Brasil, hasta que ahora cayó en Paraguay.

El documento enviado por la misma instancia judicial de Brasil será usado como base para ejecutar la expulsión de su ciudadano, que debe concretarse en las próximas horas.

Dos sentencias

Según una publicación de Globo de Brasil, “el exdirector general de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) fue condenado a 24 años y 6 meses de prisión por participar en un intento de golpe de Estado después de las elecciones de 2022 y por mala conducta administrativa por utilizar la estructura de la PRF con fines electorales en 2022″.

El texto explica que también “Silvinei fue condenado por mala conducta administrativa en agosto de este año por utilizar la estructura de la corporación con fines electorales en 2022″. Sobre esto, se detalla que “fue condenado a pagar una multa de aproximadamente 546.600 reales, equivalente a 24 salarios de la época, y también se le prohibió contratar con el sector público durante cuatro años”.

“El exfuncionario también recibió una condena a 24 años y seis meses de prisión por su participación en un complot golpista para mantener a Jair Bolsonaro en el poder tras su derrota en las urnas”, dice la publicación sobre su otro proceso.

Según el Supremo Tribunal Federal (STF), “Vasques formaba parte del llamado ‘núcleo 2′ de la trama golpista, responsable de las acciones operativas”.

Siempre según lo que informan en Brasil, “Silvinei se encontraba en Santa Catarina con un monitor electrónico en el tobillo. Lo rompió. En cuanto lo rompió, las autoridades brasileñas notificaron a los países vecinos: Colombia, Paraguay y Argentina”.

Una carrera de 27 años en la PRF

En cuanto a su trayectoria, el medio de prensa informa que el ahora detenido en Paraguay es originario del municipio de Ivaiporã, estado de Paraná, y que “se incorporó al PRF en 1995 y desarrolló una carrera de 27 años en la corporación. Durante el gobierno de Bolsonaro, alcanzó el cargo más alto de la institución, convirtiéndose en director general. Se jubiló voluntariamente con goce de sueldo en diciembre de 2022, poco después del final de las elecciones”.

“Tras dejar la Policía Rodoviaria Federal (PRF), asumió la Secretaría de Desarrollo Económico e Innovación de São José, en la Gran Florianópolis, pero renunció en diciembre de 2025, poco después de las condenas judiciales relacionadas con el intento de golpe de Estado”.