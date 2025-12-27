Emergencias 911 recibió más de 1.400 llamadas el feriado

Los casos de más llamadas recibidas a través del Sistema de Emergencias 911 fueron polución sonora y violencia intrafamiliar, durante el feriado del viernes 26 de diciembre, según el reporte de la Policía Nacional.

Setenta y siete denuncias fueron realizadas por polución sonora y sesenta y seis por violencia intrafamiliar, según el reporte.

También se registró un total de 46 llamadas, todas por casos de perturbación a la paz pública, 20 accidentes de tránsito y cinco robos domiciliarios.

Llamadas de no emergencia

Entre las llamadas de no emergencia se encuentran 896 de “no contesta”, 73 fueron para pedir información, según la lista que figura en el reporte.

Otras 46 llamadas se encuentran entre las catalogadas como “niños jugando”, pro lo que instan a los padres a enseñar a sus hijos la importancia de la buena utilización del Sistema de Emergencias 911.