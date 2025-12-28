Adolescente desaparecida en Hernandarias: activan protocolo de búsqueda

Una adolescente de 17 años está desaparecida, por lo que tras la denuncia de los familiares, la Policía Nacional activó el protocolo de búsqueda y localización.

Se trata de Camila Arami Rojas Ozuna, de 17años de edad, quien fue vista en el barrio Las Américas de la ciudad de Hernandarias, según los últimos datos.

Solicitan que ante cualquier información se contacte con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

Teléfonos habilitados