Ciudad del Este: cae presunta red de estafadores que operaba con juegos de azar ilegales

Agentes de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional detuvieron en Ciudad del Este a dos personas sindicadas como presuntos líderes de un esquema de estafa mediante juegos de azar no autorizados, que habría operado en varias ciudades del país y generado cuantiosas pérdidas económicas a sus víctimas.

Los detenidos

Los aprehendidos fueron identificados como Ángel Eduardo Domínguez Vázquez, de nacionalidad mexicana, quien ingresó al país el pasado 7 de diciembre, y Celia Noemí Sena Giménez (18), paraguaya, domiciliada en la ciudad de Capiatá. Ambos son señalados como los principales coordinadores de la estructura operativa del grupo.

Esquema de engaño con juegos “promocionales”

Según el informe policial, el mecanismo de estafa se presentaba como un juego “promocional” en el que los participantes debían lanzar balitas o canicas sobre una tabla para acumular puntos. La meta era alcanzar 100 puntos para acceder a un supuesto premio.

La primera jugada era ofrecida como gratuita y otorgaba 50 puntos iniciales, pero posteriormente comenzaba el engaño. Los pagos podían realizarse en efectivo o mediante POS, aunque cuando las víctimas utilizaban tarjetas, los operadores alegaban fallas en el sistema y repetían la operación, generando múltiples débitos sobre una misma transacción.

A medida que avanzaba el juego, las apuestas aumentaban de forma progresiva y los montos exigidos se volvían cada vez más elevados. En Ciudad del Este, al menos dos denuncias formales dan cuenta de pérdidas de G. 48 millones y G. 23 millones, respectivamente.

Además, los afectados firmaban documentos con cláusulas en letra pequeña, en las que se advertía que no existía derecho a reclamo ni reembolso en caso de perder, según detallaron los investigadores.

Durante tareas de seguimiento, la Policía detectó que los sospechosos se desplazaban en una camioneta Toyota Voxy, año 2009, color negro, con matrícula AATD 116, en cuyo interior transportaban electrodomésticos. Estos objetos habrían sido utilizados para simular la entrega de premios a supuestos ganadores, quienes en realidad serían cómplices, con el objetivo de atraer a nuevas víctimas.

El vehículo fue incautado junto con equipos electrónicos, juegos, materiales utilizados en la operatoria y documentos firmados por participantes. Los investigadores presumen que al menos otras diez personas integrarían la red de apoyo logístico, haciéndose pasar por jugadores que “ganaban” premios.

Fiscalía ordenó detención preventiva

El procedimiento fue comunicado a la fiscal de turno, Julia González, de la Unidad N.º 11 del Ministerio Público, quien dispuso la detención preventiva de los sospechosos, la incautación del rodado y de todos los objetos hallados, además de la remisión de las evidencias para peritaje.

Tras el examen médico de rigor en el Hospital Regional, ambos detenidos fueron trasladados a una dependencia policial, donde permanecen a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones.