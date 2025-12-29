Imputan a supervisora de un banco por realizar este método de estafa

La agente fiscal Irma Llano de Rivas, titular de la Unidad Penal Especializada en Delitos Informáticos, imputó a una mujer mayor de edad por la supuesta comisión de los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, estafa mediante sistemas informáticos y producción de documentos no auténticos.

La imputada se desempeñaba como supervisora del área de Servicio al Cliente en una sucursal del Sudameris Bank, desde donde habría realizado manipulaciones irregulares mediante su usuario bancario.

Habría realizado múltiples extracciones de una cuenta

Según la investigación fiscal, la funcionaria habría accedido sin autorización a una cuenta de caja de ahorro cuya titular había fallecido el 31 de diciembre de 2021. Según el informe, las consultas y movimientos realizados en el sistema no contaban con respaldo documental ni solicitud formal alguna.

La imputación señala que la mujer procesó transacciones a nombre de la clienta fallecida, y consignó firmas que no corresponderían a la titular de la cuenta, lo que hace presumir la falsificación de documentos.

De acuerdo con los datos, las operaciones irregulares totalizaron G. 25.500.000. Estas extracciones se habrían realizado entre el 27 de septiembre y el 2 de diciembre de 2024, desde el data center de la sede central del banco.

La Fiscalía sostiene que la imputada habría tramitado un formulario de usuario E-Bank con una firma presuntamente falsa, documento que luego fue utilizado para concretar múltiples transacciones.

Piden al juzgado medidas alternativas a la prisión preventiva

En el marco de la imputación, la fiscal Llano solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, conforme a lo establecido en el artículo 245 del Código Procesal Penal.