Estafadores se hacen pasar por fundaciones benéficas y piden donaciones, alertan

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) emitió hoy una advertencia al público sobre estafas llevadas a cabo por personas que se presentan como parte de organizaciones de beneficiencia y piden donaciones, una modalidad que se observa especialmente en época de las fiestas de fin de año.

Según explica el Mitic, los estafadores contactan con sus potenciales víctimas con mensajes emotivos e identificándose con nombres similares a los de auténticas organizaciones benéficas.

Piden donaciones urgentes y solicitan pagos por canales no oficiales como billeteras electrónicas o en criptomonedas.

Recomendaciones

El Mitic recomienda a la ciudadanía dudar siempre de mensajes que pidan donaciones con urgencia, verificar los datos de la ONG a la que la persona que los contacta buscando su página oficial y redes sociales, y no entregar nunca información personal ni detalles de documentos de identidad.

Ante intentos de estafa de ese tipo, la ciudadanía puede hacer denuncias a la dirección de correo electrónico abuse@cert.gov.py