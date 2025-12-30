Policiales
30 de diciembre de 2025 - 07:50

Detienen a una mujer con dinero en efectivo y joyas en Asunción

El dinero en efectivo recuperado en poder de la mujer detenida ayer, tras una investigación en prosecución a presunto hurto.
El dinero en efectivo recuperado en poder de la mujer detenida ayer, tras una investigación en prosecución a presunto hurto.Gentileza

Agentes policiales detuvieron a una mujer de 35 años en el barrio Los Laureles de Asunción, luego de recuperar dinero en efectivo y anillos. Estos habrían sido robados de una casa donde la sospechosa realizaba trabajos domésticos, según la Policía.

Por ABC Color

Una mujer de 35 años fue aprehendida este lunes al mediodía en el barrio Los Laureles de Asunción, en prosecución a un presunto hurto, tras una investigación policial que permitió la recuperación de dinero en efectivo y joyas denunciadas como sustraídas.

El procedimiento se realizó alrededor de las 12:00 sobre la calle Ruiz Díaz de Melgarejo, a cargo de agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles y de la División Estafa de Asunción.

La detenida fue identificada como Lisandra Aguayo Duré, quien se encuentra a disposición del Ministerio Público, a cargo de la fiscala Esmilda Álvarez, y del Juzgado competente.

Del poder de la mujer fueron incautados US$ 520, G. 1.400.000 y varios anillos para dama, elementos que habrían sido denunciados como hurtados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: motociclistas asaltan estación de servicios en Obligado

hurto
Lisandra Aguayo Duré (35), detenida ayer en Los Laureles, Asunción, por presunto hurto.

Emplea “infiel”

Según fuentes policiales, la sospechosa realizaba labores domésticas en una vivienda, de donde presuntamente habría sustraído el dinero y las joyas. El hecho fue advertido por los propietarios del inmueble, quienes formalizaron la denuncia ante la Policía.