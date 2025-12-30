Detienen a una mujer con dinero en efectivo y joyas en Asunción

Una mujer de 35 años fue aprehendida este lunes al mediodía en el barrio Los Laureles de Asunción, en prosecución a un presunto hurto, tras una investigación policial que permitió la recuperación de dinero en efectivo y joyas denunciadas como sustraídas.

El procedimiento se realizó alrededor de las 12:00 sobre la calle Ruiz Díaz de Melgarejo, a cargo de agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles y de la División Estafa de Asunción.

La detenida fue identificada como Lisandra Aguayo Duré, quien se encuentra a disposición del Ministerio Público, a cargo de la fiscala Esmilda Álvarez, y del Juzgado competente.

Del poder de la mujer fueron incautados US$ 520, G. 1.400.000 y varios anillos para dama, elementos que habrían sido denunciados como hurtados.

Según fuentes policiales, la sospechosa realizaba labores domésticas en una vivienda, de donde presuntamente habría sustraído el dinero y las joyas. El hecho fue advertido por los propietarios del inmueble, quienes formalizaron la denuncia ante la Policía.