Detienen a una mujer con dinero en efectivo y joyas en Asunción

Una mujer de 35 años fue aprehendida este lunes al mediodía en el barrio Los Laureles de Asunción, en prosecución a un presunto hurto, tras una investigación policial que permitió la recuperación de dinero en efectivo y joyas denunciadas como sustraídas.
El procedimiento se realizó alrededor de las 12:00 sobre la calle Ruiz Díaz de Melgarejo, a cargo de agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles y de la División Estafa de Asunción.
La detenida fue identificada como Lisandra Aguayo Duré, quien se encuentra a disposición del Ministerio Público, a cargo de la fiscala Esmilda Álvarez, y del Juzgado competente.
Del poder de la mujer fueron incautados US$ 520, G. 1.400.000 y varios anillos para dama, elementos que habrían sido denunciados como hurtados.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Video: motociclistas asaltan estación de servicios en Obligado
Emplea “infiel”
Según fuentes policiales, la sospechosa realizaba labores domésticas en una vivienda, de donde presuntamente habría sustraído el dinero y las joyas. El hecho fue advertido por los propietarios del inmueble, quienes formalizaron la denuncia ante la Policía.