Video: motociclistas asaltan estación de servicios en Obligado

Un caso de robo agravado fue registrado esta mañana, cerca de las 8:15, en una estación de servicios Petropar, ubicada en la intersección de la ruta PY06 y la avenida Mariscal Francisco Solano López, en el distrito de Obligado del departamento de Itapúa. El atraco fue captado por el sistema de circuito cerrado del local.

Los autores del hecho serían dos hombres a bordo de una motocicleta de color negro, ambos con casco protector. Uno de ellos descendió y obligó al playero, a punta de arma de fuego, a entregar el dinero.

El asaltante, que portaba aparentemente una pistola, ingresó al área administrativa, donde también intimó al funcionario para hacerse con el dinero de la recaudación.

Según los datos preliminares, estiman que se llevaron entre G. 3 y 5 millones.

Agentes de la Comisaría 13ª encabezan el procedimiento, que continúa en curso al cierre de esta edición. Fueron convocados el personal técnico de los departamentos de Investigaciones de Colonias Unidas y de Criminalística.