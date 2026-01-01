Exconvicto muere de un escopetazo luego de herir mortalmente a vecino

Uno de los fallecidos fue identificado como Julio César Silguero Franco (41), quien cuenta con al menos 21 antecedentes penales por hechos que van desde el robo agravado, coacción sexual y lesiones grave. Mientras que el otro muerto fue Cornelio Álvarez (77), agricultor sin antecedentes, quien vivía en el lugar del hecho.

De acuerdo con el relato de los efectivos de la comisaría Quinta de Caraguatay, ambas víctimas son vecinos, pobladores de la compañía Fulgencio Yegros y aparentemente mantenían una relación amistosa. Los vecinos aseguraron que Julio frecuentaba la casa de Cornelio hasta que hace unos seis meses fue nuevamente detenido y encarcelado por un hecho hurto gravado.

Aparentemente, vecinos chismosos le comentaron a Julio que esta vez fue Cornelio quien lo delató y hasta habría ayudado a los policías para que los arrestaran.

Tras pasar seis meses tras las rejas y ser favorecido por el compurgamiento de la pena mínima Julio recupero su libertad y volvió al barrio hace apenas 22 días. Aparentemente el exconvicto ya venía amenazando al Cornelio, sin embargo este ni los otros vecinos de la comunidad tomaron en serió las advertencias.

La venganza

Finalmente, en la madrugada de hoy el exconvicto bajo los efectos alcohol tomó coraje y agarró un puñal de unos 20 centímetros y se dirigió a la casa de Cornelio, quien vivía en compañía de su esposa Isidra Aquino (83) en una humilde casa.

Julio llegó hasta el patio de la vivienda donde llamó a gritos al dueño de casa y cuando este salió fue atacado y apuñalado en el pecho lado derecho. Cornelio herido de gravedad retrocedió hasta la puerta de su habitación, donde tomó una escopeta calibre 36, que tenía y disparó contra su atacante, quien falleció en forma instantánea al sufrir una descarga en la cabeza.

En medio de la noche, la anciana quien presenció todo lo ocurrido salió en busca de los vecinos, quienes auxiliaron a Cornelio y luego lo trasladaron a bordo de un vehículo particular hasta el Hospital Regional de la ciudad, donde finalmente expiró a raíz de la gravedad de la profunda herida que sufrió en el pecho.

Tras la denuncia del hecho agentes de la comisaría jurisdiccional llegaron hasta el lugar donde encontraron los restos del exconvicto tirado en el patio en medio de un charco de sangre. También recogieron el puñal de 20 centímetros y la escopeta, estos últimos fueron remitidos al Ministerio Público como evidencias del hecho.