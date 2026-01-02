Alcoholizado al mando de camioneta se llevó por delante auto de plataforma

El conductor del vehículo quedó detenido y fue identificado como Mariano Daniel Paredes Hermosilla (42), domiciliado en la ciudad de Capiatá, quien estaba al mando de una camioneta Toyota Land Cruiser, bordó, con matrícula ABL 583. En el interior del vehículo fueron encontrados una pistola calibre 9mm., tres cargadores con 35 cartuchos vivos y 7 vainillas servidas, dos dosis de cocaína y G. 1.853.000 en dinero en efectivo.

Alrededor de las 09:30 del jueves, sobre la ruta Mariscal López y Boquerón, Paredes al mando de su camioneta embistió y se llevó por delante un automóvil de plataforma Toyota Auris, color plateado, con matrícula AAGN 375, guiado por Juan Carlos Venialgo Sanabria (38) y en el iba de pasajera Gabriela Balbuena Amarilla (21), quien se llevó la peor parte, ya que sufrió golpes en varias partes del cuerpo por lo que fue auxiliada en el lugar y luego derivada a un centro asistencial, según policías de la comisaría de Posta Ybycuá.

Tras la colisión, Paredes aceleró la marcha con intenciones de escapar del lugar, pero aparentemente su vehículo sufrió alguna avería en la parte de la suspensión delantera, por lo que no pudo avanzar rápidamente y fue detenido a un par de cuadras del lugar del percance.

El hombre fue detenido y luego sometido al alcotest cuyo resultado fue positivo, tenia 0.976 mg/l de alcohol en la sangre, en el momento. Pero lo más grave es que en el interior del vehículo se encontraron siete vainillas servidas, lo que hace sospechar a los policías que el hombre estaba realizando disparos desde el habitáculo de la camioneta. Mariano se encuentra detenido y a cargo del Ministerio Público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy