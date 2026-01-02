Policiales
02 de enero de 2026 - 20:39

Investigan posible caso de feminicidio en Concepción

Policías y funcionarios de la fiscalía junto a miembros de la comunidad de nativos en el lugar del hallazgo del cadáver. (Foto gentileza)

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan un posible caso de feminicidio ocurrido ayer en una comunidad nativa. La víctima es una mujer indígena de 27 años que fue encontrada sin vida en un arroyo, el cuerpo presentaba heridas cortantes profundas en la cabeza y el cuello. Apuntan como principal sospechoso a un hombre que fue pareja de la mujer y ahora se encuentra desaparecido.

Por Aldo Rojas

El informe policial señala que el cuerpo sin vida de Juana González Gómez, de 27 años, fue encontrado esta mañana por indígenas de la comunidad denominada Yry Poty Peju, ubicada en el distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción.

La líder de esa aldea, Ana Delia Reyes Quevedo, dijo a los uniformados que ayer a la mañana Juana González Gómez fue a buscar agua del arroyo Ka’agatã y no volvió a su casa. En la tarde iniciaron la búsqueda y finalmente esta mañana hallaron el cuerpo en el arroyo.

El médico forense, Manuel Ruíz Cañete, diagnosticó como probable causa de muerte shock hipovolémico, producida por arma blanca. La mujer presenta heridas cortantes profundas en la cabeza y el cuello. Se descarta que haya fallecido ahogada, según indica el informe policial.

Sospechoso

El principal sospechoso de haber asesinado a la mujer nativa es su expareja, un hombre con quien había terminado una relación hace unos seis meses, indicaron fuentes investigativas.

El hombre fue visto en los últimos días en la comunidad y ahora se encuentra desaparecido.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.