Investigan posible caso de feminicidio en Concepción

El informe policial señala que el cuerpo sin vida de Juana González Gómez, de 27 años, fue encontrado esta mañana por indígenas de la comunidad denominada Yry Poty Peju, ubicada en el distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción.

La líder de esa aldea, Ana Delia Reyes Quevedo, dijo a los uniformados que ayer a la mañana Juana González Gómez fue a buscar agua del arroyo Ka’agatã y no volvió a su casa. En la tarde iniciaron la búsqueda y finalmente esta mañana hallaron el cuerpo en el arroyo.

El médico forense, Manuel Ruíz Cañete, diagnosticó como probable causa de muerte shock hipovolémico, producida por arma blanca. La mujer presenta heridas cortantes profundas en la cabeza y el cuello. Se descarta que haya fallecido ahogada, según indica el informe policial.

Sospechoso

El principal sospechoso de haber asesinado a la mujer nativa es su expareja, un hombre con quien había terminado una relación hace unos seis meses, indicaron fuentes investigativas.

El hombre fue visto en los últimos días en la comunidad y ahora se encuentra desaparecido.