Detienen en Brasil a paraguayo que iba a volar a España con cocaína

Autoridades brasileñas informaron que ayer miércoles fue detenido en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro un ciudadano de nacionalidad paraguaya en cuyo equipaje fueron hallados dos kilogramos de cocaína.

Según el informe de las autoridades del país vecino, que no revelaron la identidad del detenido, el paraguayo fue interceptado cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Madrid, España, luego de que agentes de la Policía Federal detectaran la droga en un fondo falso en una de sus maletas.

Las autoridades brasileñas acusaron formalmente al paraguayo de supuesto tráfico internacional de drogas y el mismo se encuentra recluido en Río de Janeiro, según reportó EFE.

Lea más: Intentan utilizar a repartidores de Motobolt para enviar droga de alto valor

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El código penal brasileño establece penas de prisión de entre 5 y 15 años por el crimen de tráfico internacional de drogas.