Accidente vial con desenlace fatal en el límite entre Misiones e Itapúa

Según el parte policial, el percance se produjo a la altura del kilómetro 280, en las inmediaciones del cartel “Bienvenidos a Itapúa”, punto que marca el límite jurisdiccional entre los departamentos de Misiones e Itapúa.

Las circunstancias exactas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

La víctima fue identificada como René Céspedes Paniagua (30), mayor de edad, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Yamaha, modelo FZ RGR, color blanco, con chapa N.º 631 NCF.

Tras el impacto, el cuerpo fue trasladado al Hospital Distrital de Santa Rosa, donde quedó depositado en la morgue a la espera de la localización de algún familiar.

El médico forense, Dr. Félix Fornerón, realizó la inspección correspondiente y diagnosticó como causa de muerte politraumatismo por accidente de tránsito. El informe médico confirmó la gravedad de las lesiones sufridas por el motociclista como consecuencia del choque.

El reporte policial señala además que, en el lugar del accidente, fue hallado un animal equino sin signos de vida, lo que hace presumir su participación en el siniestro. Asimismo, se encontró una camioneta de la marca BYD, modelo Song Plus, color gris, año 2025, con chapa N.º AAXB039.

El rodado era conducido por María Teodora Silvia Anorozo Martínez, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Lambaré, departamento Central, quien arrojó resultado negativo a la prueba de alcotest. El acompañante fue identificado como Manuel Martínez Galeano.

Finalmente, los agentes comunicaron el hecho al Ministerio Público de la ciudad de Santa Rosa, a través del asistente fiscal Benancio Giménez.

Asimismo, se convocó a personal de Criminalística Regional Misiones para la realización de los procedimientos de rigor, a fin de esclarecer las circunstancias que ocasionaron el fatal percance vial.

