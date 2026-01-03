Cae argentino acusado de intento de homicidio en Limpio

Agentes policiales detuvieron a Diego Martín Balaguer Ortega, ciudadano argentino de 42 años, quien contaba con una orden de captura por un supuesto hecho de homicidio doloso en grado de tentativa, ocurrido en la ciudad de Limpio.

El procedimiento fue realizado en la noche del viernes, alrededor de las 21:00, sobre la calle San Isidro del barrio Villa Madrid, en el marco de una patrulla preventiva llevada a cabo por efectivos de la Comisaría 47 Central.

Según explicó el comisario Aldo Florentín, el ahora detenido es señalado como el presunto autor de una agresión con arma blanca registrada el pasado 31 de diciembre, cerca de las 19:30, en la que resultó gravemente herido un hombre.

Intentó huir al ver a la patrullera

El jefe policial relató que los agentes manejaban información sobre el paradero del sospechoso y que, al visualizar la patrullera, este intentó darse a la fuga, lo que derivó en una breve persecución que culminó con su aprehensión.

“Se comunicó rápidamente el hecho a la Fiscalía, se emitió la orden de captura y hoy ya se encuentra detenido”, indicó Florentín.

Víctima sigue internada en estado grave

La víctima fue identificada como Héctor Amado Sánchez Rojas, de 42 años, quien continúa internado en el Hospital de Trauma, con pronóstico reservado. De acuerdo con los datos recabados por la Policía, el ataque se habría producido con fines de robo.

Según el testimonio del hermano de la víctima, el agresor habría enviado previamente a una mujer hasta la vivienda y, posteriormente, atacó a Sánchez Rojas por detrás, lo que derivó en un forcejeo y múltiples heridas con arma blanca.

Amplios antecedentes penales

De acuerdo con el informe policial, Balaguer Ortega posee numerosos antecedentes penales, tanto en Argentina como en Paraguay, entre ellos por homicidio, robo y robo agravado. Incluso, había salido recientemente de prisión, hace aproximadamente 15 días.

Al momento de su detención, el sospechoso tenía en su poder un arma blanca, que habría sido utilizada para cometer el ataque.

A disposición del Ministerio Público

El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal Nadia Millán, de la Unidad Penal N.º 3 de Limpio, quien investiga la causa caratulada como “Diego Balaguer Ortega s/ homicidio doloso en grado de tentativa”.

El detenido permanece a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para esclarecer plenamente el hecho.