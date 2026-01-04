Accidente fatal en la Ruta PY 19: motociclista muere tras choque frontal con un automóvil

Un motociclista de 68 años perdió la vida de manera instantánea tras colisionar frontalmente con un automóvil que se dirigía hacia la ciudad de Pilar.

De acuerdo al informe preliminar de la Comisaría N° 19 Colonia Mburica, distrito de Tacuaras, el siniestro ocurrió alrededor de las 05:40 horas del 4 de enero.

El hecho involucró a una motocicleta Star de 125 cc, sin chapa, guiada por Nicolás Salcedo Guillén, paraguayo, soltero, de 68 años, domiciliado en la zona, quien falleció en el lugar a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Lea más: Despliegan-fuerte-operativo-policial-para-la-fiesta-hawaiana-en-pilar/

El otro vehículo involucrado es un automóvil Volkswagen Parati Surf 1.6, color plateado, con chapa N° BEB 324, al mando de Elías Valentín Portillo Vera, paraguayo, soltero, de 30 años, domiciliado en la ciudad de San Lorenzo, departamento Central, quien resultó ileso y contaba con licencia de conducir categoría particular, expedida por el Municipio de Asunción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el relato del conductor del automóvil, circulaba con destino a la ciudad de Pilar cuando, al llegar al punto del accidente, el motociclista le habría salido repentinamente al paso, desplazándose en sentido contrario y con aparentes intenciones de ingresar a un camino vecinal que conduce a un lugar denominado Posada del Tebicuary, produciéndose el impacto frontal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El cuerpo del motociclista fue hallado tendido sobre el pavimento ya sin signos de vida.

Personal policial permanece en el lugar realizando los procedimientos de rigor, con intervención de la agente fiscal de turno y del personal de Criminalística para el levantamiento de evidencias y la investigación correspondiente. El procedimiento continúa en curso.