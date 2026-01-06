Detienen a tercer supuesto involucrado en estafa a empresa de venta de caños

Ayer lunes, la Policía Nacional detuvo a una persona señalada como supuesta participante en un presunto hecho de estafa ocurrido en Asunción en octubre de 2025.

Una empresa que comercializa caños denunció que el pasado 22 de octubre fue víctima de fraude por parte de personas que se hicieron con materiales con un valor total de aproximadamente 35 millones de guaraníes por medios fraudulentos.

El pasado 31 de octubre fueron detenidas en la ciudad de Villeta dos personas presuntamente involucradas en el hecho y fue recuperado el material del que la empresa fue despojado.

Ayer, la Policía capturó a un tercer supuesto involucrado, identificado como Gregorio Alejandro Barreto (35 años), señalado como el supuesto firmante de un comprobante fraudulento que fue remitido vía WhatsApp a la empresa para concretar el presunto fraude.

“Clave” en la investigación

“Esta persona es clave en el círculo investigativo”, dijo a ABC Color el comisario Julio Ramírez, del departamento de Delitos Económicos de la Policía.

Barreto fue puesto a disposición del Ministerio Público y fue citado a declarar ante la Fiscalía este martes.