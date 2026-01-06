Presuntos asaltantes detenidos tras robar un auto a un conductor de plataforma en Cambyretá

Matías Rafael Mereles Lezcano (18) denunció ante la Comisaría 24ª que fue víctima de un asalto a mano armada en la vía pública de Cambyretá Centro, cerca de las 15:00 de este lunes. El mismo refirió ser conductor de una plataforma de movilidad.

La víctima detalló que fue convocado por la solicitud de un servicio en el sitio. En ese lugar abordaron dos personas con quepis. Cuando iniciaron el viaje, uno de los pasajeros desenfundó un arma, presumiblemente un revólver calibre .38 mm.

Además, indicó que, a unos cincuenta metros del sitio, lo aguardaban otros dos sujetos que lo bajaron del rodado para llevarse todas sus pertenencias. En total, serían cuatro los presuntos autores descritos en la denuncia.

Los asaltantes se alzaron con el rodado de la marca Toyota Vitz (2009), de color blanco, con matrícula AACG 520, como también un aparato celular y dinero en efectivo, G. 870.000.

Presuntos autores

Personal de Prevención y Seguridad de las comisarías aledañas, en compañía de agentes tácticos de la Policía Nacional, realizó un rastrillaje intenso por la zona. Hallaron el rodado, por lo que se inició una persecución sobre el camino vecinal conocido como Ruta 14.

En la intersección con Calle A, en la compañía Colonia Paraná de Cambyretá, los atracadores abandonaron el automóvil y se internaron a pie en una zona boscosa. En ese sector fueron aprehendidos tres de los ocupantes del rodado.

Los mismos fueron identificados como Derlis Fernández Correa (20); Sandro Alexis Ruiz Díaz Martínez (23); y Mario Daniel Brizuela Cabrera (25). Los jóvenes no registran antecedentes en el sistema informático de la Policía.

En poder de los mismos incautaron el arma utilizada en el atraco, como también el aparato celular de la víctima. También los celulares personales de los detenidos, que fueron remitidos a la Fiscalía.

Durante el anochecer, los agentes intervinientes lograron la captura de Pedro Luis Ávalos Bareiro (22), también sin antecedentes, quien sería el cuarto integrante de esta banda de asaltantes. Los hombres fueron identificados por la víctima.

La agente fiscal de turno, Raquel Bordón, dispuso la detención de los cuatro jóvenes, quienes fueron trasladados hasta la Comisaría Primera de Encarnación, a disposición del Ministerio Público.