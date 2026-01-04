Querían vender partes de motocicleta desarmada y quedaron detenidos

Agentes de la Comisaría 115 del barrio Arroyo Porã, en el distrito de Cambyretá, aprehendieron a tres personas por su presunta participación en un hecho de hurto y reducción de una motocicleta, y recuperaron el biciclo denunciado como robado.

El procedimiento se llevó a cabo ayer sábado, alrededor de las 16:30, en la vía pública en el Conjunto Habitacional Yacyretá, en el barrio Arroyo Porã de Cambyretá.

La intervención se realizó tras una denuncia presentada por la víctima, Delcia Mabel Zarza (43 años), quien informó el hurto de su motocicleta marca Star SK 110 DAX.

Los aprehendidos fueron identificados como Jonathan Javier Ayala Aquino (24), sin antecedentes; Carlos Daniel Martínez Rodríguez (25), con antecedentes por supuesto hecho de hurto agravado; y Marcos Antonio Martínez Bogado (31).

Recuperaron las partes

Según el informe policial, a partir de datos obtenidos mediante trabajos de inteligencia y aportes de fuentes humanas, los intervinientes tomaron conocimiento de que uno de los implicados supuestamente ofrecía partes y accesorios de una motocicleta.

Tras las averiguaciones, se logró ubicar a los sospechosos y recuperar partes del biciclo, además de una chapa que correspondía a la motocicleta denunciada.

Las evidencias fueron halladas en una vivienda precaria y abandonada, y en domicilios particulares, donde terceros manifestaron haber adquirido el motor y accesorios del rodado horas antes, sin conocer su procedencia ilícita.

Posteriormente, mediante el análisis de imágenes de circuito cerrado de la zona, se logró identificar y aprehender al supuesto autor material del hurto.