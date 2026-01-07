Trabajador del Abasto muere tras ser embestido por vehículo que se dio a la fuga

Un fatal accidente de tránsito se registró en la madrugada de este miércoles en las inmediaciones del Mercado de Abasto, sobre la avenida Defensores del Chaco, donde un trabajador del lugar perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del sitio.

De acuerdo con los primeros datos, la víctima intentaba cruzar la ruta cuando fue embestida violentamente por otro rodado, que tras el impacto se dio a la fuga sin prestar auxilio.

Investigación fiscal en curso

El agente fiscal Armín Echeguren confirmó que el Ministerio Público tomó intervención tras recibir la notificación del hecho con derivación fatal. Señaló que la víctima sería un trabajador del mercado, que se encontraba en la zona al momento del accidente.

“Aparentemente, al intentar cruzar la ruta fue impactado por otro vehículo que se dio a la fuga. Vamos a tratar de acceder a las cámaras de circuito cerrado de la zona para identificar al autor del hecho”, expresó el fiscal.

Indicó además que hasta el momento la víctima no fue identificada oficialmente, aunque se trataría de una persona mayor de edad, de más de 65 años.

Sin heridas visibles, pero con lesiones graves

Según el representante del Ministerio Público, el cuerpo no presentaba heridas abiertas visibles, aunque se constató una grave lesión en una de las extremidades inferiores, presuntamente una fractura de tobillo. No se descarta que el fallecimiento se haya producido a raíz del fuerte impacto, considerando la edad de la víctima.

Testimonio de un testigo

Sergio Báez, uno de los testigos del hecho, relató que se encontraba detenido en el semáforo cuando observó a la persona tendida sobre la calzada. Inicialmente, pensó que se trataba de alguien alcoholizado, pero al acercarse notó que tenía la pierna rota y escoriaciones en el costado del cuerpo.

“Llamé al 911 y enseguida llegaron los policías y los bomberos. Intentaron reanimarlo, pero ya no hubo caso”, manifestó.

El testigo indicó que no vio el momento exacto del impacto, aunque en el lugar se hallaron restos de otro vehículo, lo que refuerza la hipótesis de que el rodado involucrado se dio a la fuga tras el accidente.

Buscan al responsable

El Ministerio Público continúa con las diligencias para identificar tanto a la víctima como al vehículo involucrado, apoyándose en registros de cámaras de seguridad y otros elementos recolectados en la escena.