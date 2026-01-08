Presunto colaborador de Macho fue imputado por reducción, pero sigue libre

En la mañana de hoy , responsables del departamento Control de Automotores remitieron a la fiscala Mirna Isabel Rodríguez el resultado del peritaje efectuado a la camioneta Toyota Hilux blanca encontrada en poder de Jorge Ramón García Giménez.

Según el documento, los números de chasis originales no estaban alterados, pero efectivamente la camioneta fue denunciada como robada el 7 de julio del 2023 en la localidad brasileña de Pato Branco, en el estado de Paraná.

Ante esta situación la agente fiscal dispuso la imputación del sospechoso por reducción, sin embargo no dispuso su detención ya que la representante del Ministerio Público considera que el hecho investigado hasta el momento sólo es un delito, no un crimen.

Detenido pero luego liberado

En la tarde del martes último, personal del departamento de Control de Automotores interceptó en la zona conocida como compañía Ko’e Poty, de Yhú, a Jorge Ramón García Giménez, cuando este salía de una zona boscosa al mando de la camioneta Toyota Hilux, blanca, que portaba la matrícula AAXZ739, que pertenecía a una furgoneta de la marca Geely.

Ante esta evidente irregularidad, los uniformados demoraron al sospechoso y la camioneta y puestos a cargo de la fiscala de la Unidad 2 Zona Yhú, San Joaquín y Vaquería, Mirna Isabel Rodríguez.

Pero cerca de la medianoche del mismo día la fiscala ordenó la libertad de García por considerar que el hecho que se le atribuían era un delito, que el detenido no cuenta con antecedente alguno y que tampoco recibió un informe de la Policía que lo vincule a organizaciones criminales.

Sin embargo, los agentes se mantienen en la hipótesis de que Jorge Ramón García Giménez sería un hombre vinculado a la organización criminal liderada por Macho y que financia el cultivo y la producción de grandes hectáreas de marihuana en la zona donde fue interceptado. Los uniformados basan estás sospechas en datos recibidos de los pobladores de la misma región, pero no consiguieron evidencias concretas de aquello.