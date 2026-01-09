Detienen a socio de Cucho Cabaña en Colombia

Tras más de siete años, cayó en la ciudad de Tolima, Colombia, uno de los presuntos delincuentes buscados en el marco del “Operativo Berilo 2.0”. Néncer Alfonso Ramírez Lozano está procesado por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Néncer, alias Ganadero, fue detenido en el distrito denominado Purificación, durante un allanamiento en el sitio donde estaba viviendo, el cual se realizó en la noche del jueves. Esto, como parte del Operativo Alfa.

Según los datos, Néncer sería uno de los jefes de la banda internacional de narcotráfico integrada por Reinaldo Cabañas, alias Cucho.

Inclusive, se lo conoce como el sucesor de Cucho, por lo que era un objetivo de muy alto valor estratégico para las fuerzas de seguridad, ya que contaba con un Código de Código Rojo de la Interpol y se convirtió en una persecución a nivel mundial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Presentan acusación contra Cucho Cabaña y el diputado Ulises Quintana

El ministro del Interior, Enrique Riera, explicó que Ramírez Lozano era el principal coordinador del narcotráfico en Sudamérica, para el envío de altas cantidades de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Investigaciones señalaban que la importadora Neos Import Export SA, presidida por Ramírez Lozano y su socio Óscar Adrián Monges, realizaba operaciones con millonarias sumas de dinero remesadas al exterior que no coincidían con los productos importados por sus clientes.

Ante la consulta de una posible extradición, la fiscala adjunta Matilde Moreno sostuvo: “El Ministerio Público solicitará la extradición para que venga a cumplir con las causas abiertas que tiene con la Justicia paraguaya. Él (Néncer) no cuenta con causas en Colombia, lo cual facilitaría su extradición”.

“Él está acusado en nuestro país por asociación criminal vinculada al narcotráfico y por lavado de dinero”, recordó Moreno.

Vínculos políticos

La Fiscalía imputó hace más de siete años a unas 30 personas aparentemente asociadas con la red de tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal, liderada supuestamente por Reinaldo Javier Cabaña Santacruz.

Familiares de Cucho, policías, empresarios y hasta políticos aparecieron en la lista.

Lea más: Preliminar de Cucho y Ulises en caso Berilo, nuevamente a cargo de la Corte

El diputado colorado Ulises Rolando Quintana Acevedo fue uno de los investigados como aparente cómplice. Él fue imputado por tráfico internacional de drogas (como cómplice), tráfico de influencias, asociación criminal, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Como evidencias en contra del entonces parlamentario presentaron escuchas telefónicas de él con agentes policiales para solicitar la liberación de dólares incautados a aparentes socios de Cucho.

La Fiscalía aseveró en su momento que el legislador Quintana efectivamente invocó su investidura e intercedió a favor del capomafioso ante los policías intervinientes, quienes ahora están todos presos e imputados.

Lea más: Caso Berilo: cansado de “chicanas” juez sanciona a Ulises Quintana y a abogados