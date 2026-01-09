Video: paraguayo muere en brutal accidente de tránsito en Ponta Porã

Una violenta colisión entre una camioneta y una motocicleta se cobró la vida de un paraguayo este viernes en la fronteriza ciudad brasileña de Ponta Porã. La víctima fatal fue identificada como César Aquilino Ortiz Ortiz, de 40 años, conductor de la motocicleta, quien sería un residente pedrojuanino que trabajaba al otro lado de la frontera entre Paraguay y Brasil.

El conductor de la camioneta Ford Ranger, cuya identidad no fue revelada por los intervinientes, resultó herido y fue auxiliado hasta un centro asistencial, pero no correría riesgo de vida según los primeros informes. El biciclo quedó destrozado y el vehículo de mayor porte también resultó con varios daños materiales, ya que, luego de colisionar con la moto, chocó contra otro vehículo estacionado y contra un árbol.

Imprudencia del motociclista habría sido la causa del accidente

Según los primeros datos brindados por los intervinientes a medios del vecino país, el motociclista no habría respetado la señalización e intentó cruzar una avenida sin tomar precaución. El conductor de la camioneta no habría tenido tiempo de frenar debido a la velocidad a la que viajaba, por lo que la colisión fue inevitable.

No obstante, peritos de la Policía Civil anunciaron que iniciaron la investigación para determinar las circunstancias exactas del mortal percance y deslindar responsabilidades en torno al caso. Imágenes de circuito cerrado de la zona captaron el momento del choque.

Una pistola, cuyo propietario se desconoce, fue encontrada en la escena del hecho y también fue incautada por los intervinientes, según el reporte oficial.