Yby Yaú: asesinan a un hombre en aparente ajuste de cuentas

Un caso de sicariato y que tendría como trasfondo un ajuste de cuentas, se registró en la noche de este viernes en la ciudad de Yby Yaú, distante a 109 kilómetros al este de la capital del primer departamento. La víctima fatal circulaba en una motocicleta, fue auxiliada hasta un centro asistencial privado donde se constató su muerte.

La víctima fatal es Ramón López, de 44 años, conocido como Ramón Kure quien recibió varios impactos de bala, según los primeros reportes. El hecho ocurrió en la noche de este viernes en el barrio Villa Hechapyra, el hombre fue auxiliado, pero llegó sin vida a un establecimiento sanitario privado.

Sicarios se movilizaron en una motocicleta

De acuerdo a los informes, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron a López, el que iba de acompañante disparó varias veces y luego huyeron del sitio. En el lugar del crimen se encontraron un total de 4 vainas servidas y percutidas, calibre 9mm.

Según los comentarios, este caso de sicariato tendría como trasfondo un ajuste de cuentas.

Los pobladores de la zona indicaron que en el año 2023, Ramón López asesinó a Miguel Ángel Arce Almirón tras una discusión. Arce Almirón había herido con un arma blanca al ahora fallecido.