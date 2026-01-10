Policiales
10 de enero de 2026 - 12:09

Dos policías mueren en accidente de tránsito y una mujer sobrevivió en Yby Yaú

Así quedó el automóvil en el que viajaban los dos policías que fallecieron y la mujer que sufrió golpes. (Foto gentileza)ABC COlor

El accidente ocurrió a las 06:00, aproximadamente, en el kilómetro 80 de la ruta PY05, en la jurisdicción de la colonia Sapucai distrito de Yby Yaú, en el departamento de Concepción. Dos suboficiales ayudantes fallecieron en el lugar y una mujer que también viajaba en el automóvil logró sobrevivir al vuelco. Los tres ocupantes del vehículo salieron despedidos del rodado que dio varias vueltas y fue a parar a varios metros de la ruta.

Por Aldo Rojas

Los fallecidos son el suboficial ayudante de Policía Aldemir Martínez Villamayor, de 22 años, quien presta servicios en Amambay y el suboficial ayudante Anderson Aquino, de 21 años, quien está a cargo de la comandancia. En tanto que la mujer que los acompañaba es Evelyn Pereira Cohene, de 20 años, quien fue auxiliada hasta el centro de salud de Yby Yaú y luego trasladada al hospital regional de Concepción.

Estas tres personas viajaban desde la zona de Yby Yaú hacia el departamento de Amambay en un automóvil Toyota Premio, según los datos preliminares.

Por los rastros se puede presumir que el vehículo volcó y dio muchas vueltas hasta quedar a varios metros de la ruta asfaltada. A la hora del accidente en la zona se registraba lluvia, según las informaciones.

Se sospecha que el agua acumulada en el asfaltado pudo haber hecho que el rodado pierda su dirección.