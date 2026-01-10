Dos policías mueren en accidente de tránsito y una mujer sobrevivió en Yby Yaú

Los fallecidos son el suboficial ayudante de Policía Aldemir Martínez Villamayor, de 22 años, quien presta servicios en Amambay y el suboficial ayudante Anderson Aquino, de 21 años, quien está a cargo de la comandancia. En tanto que la mujer que los acompañaba es Evelyn Pereira Cohene, de 20 años, quien fue auxiliada hasta el centro de salud de Yby Yaú y luego trasladada al hospital regional de Concepción.

Estas tres personas viajaban desde la zona de Yby Yaú hacia el departamento de Amambay en un automóvil Toyota Premio, según los datos preliminares.

Por los rastros se puede presumir que el vehículo volcó y dio muchas vueltas hasta quedar a varios metros de la ruta asfaltada. A la hora del accidente en la zona se registraba lluvia, según las informaciones.

Se sospecha que el agua acumulada en el asfaltado pudo haber hecho que el rodado pierda su dirección.